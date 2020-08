Promisiuni deșarte. Ghereta instalată pe bulevardul Mircea cel Bătrân, acum două săptămâni, nu a fost dezinstalată

Autoritățile municipale luptă cu morile de vânt. Ghereta instalată peste noapte pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, acum două săptămâni, activează în continuare, chiar dacă pretorul sectorului Ciocana a promis că aceasta va fi dezinstalată.



Unii locuitori din preajmă se arată indignați de modul în care acționează autoritățile:



"Noaptea au pus-o. Eu locuiesc în casa de alături şi când m-am trezit, am văzut-o".



"Da, am văzut că ghereta a fost adusă peste noapte aici. Nu ştiu dacă e bine sau rău, văd că lumea se bucură şi cumpără de aici. Dar nu mi se pare ok, pentru asta sunt cafenele, sunt locuri speciale".



Pe alţii, însă, noua gheretă nu-i deranjează:



"Nu mă deranjează aceste gherete, anume cele care vând cafea".



"Poate ar trebui să aibă un alt aspect, să fie amplasate în locuri mai dosite, nu atât de aglomerate. Dar este convenabil pentru confortul oamenilor".



Am încercat să obţinem o reacţie de la administraţia firmei care deţine gheretele, dar nu ne-a reuşit. În schimb, vânzătoarea ne-a spus că, din câte cunoaşte ea, administratorul are toate actele în regulă.



Am solicitat o reacţie de la pretorul sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, dar aceasta nu a răspuns la apelurile şi mesajele noastre insistente. De când a ajuns primar al Capitalei, Ion Ceban a promis că va scoate toate gheretele instalate ilegal şi va aproba un nou concept privind comerţul stradal.