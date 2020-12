Promisiuni de dragul voturilor. Maia Sandu nu se grăbește să scoată gardul de la Președinție

În campania electorală a promis că va scoate gardul din jurul Președinției, iar acum se pare că s-a răzgândit. Proaspătul şef de stat, Maia Sandu nu se grăbește să îndeplinească acest angajament și a decis să se limiteze, deocamdată, doar la deschiderea porților.

Prima data Sandu a vorbit despre scoaterea gardului când a prezentat așa-numitele măsuri anti-sărăcie în calitate de candidat pentru funcția de șef al statului, înainte de cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

"Voi da jos gardul de la Președinție și voi fi aproape de oameni.", a spus șeful statului, Maia Sandu.

Ulterior, în data de 10 decembrie, la o emisiune, fiind aleasă deja în funcție de președinte, Maia Sandu a declarat că ar putea să demonteze gardul în 25-26 decembrie, adică în primele zile după inaugurare.

- O promisiune a dumneavoastră în campania electorală că veți scoate gardul din jurul Președinției. Când va începe acest lucru?

- Trebuie să ajung acolo, trebuie să fiu în funcție și trebuie să organizăm la modul practic. Nu pot să vă spun, dacă va fi pe 25 sau pe 26, dar se va întâmpla, a comentat șeful statului, Maia Sandu.

În briefingul de luni, după consultările cu fracțiunile parlamentare, Maia Sandu a dat de înțeles că sunt lucruri mai importante decât această promisiune din campania electorală.

"Pentru moment am deschis porțile, sper că dumneavoastră vă simțiți liber și puteți să vizitați sau să vedeți curtea Președinției. Și mi se pare firesc că instituțiile statului să fie deschise. Acum ne concentrăm pe subiectele de importanță majoră și asta ține de faptul că avem un Guvern în demisie.", a afirmat șeful statului, Maia Sandu.

Am trimis o solicitare la Președinție pentru a afla când va fi scos gardul de la Președinție și cât vor costa aceste lucrări, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Secretarul general al instituției, Andrei Spînu, nu ne-a răspuns la telefon pentru a oferi informații la acest subiect. Am trimis o scrisoare și la Serviciul de Protecție și Pază de Stat pentru a afla dacă numărul angajaților a fost suplimentat pentru a asigura securitatea instituției în legătură cu această măsură.

Clădirea Președinției, avariată în timpul protestelor din aprilie 2009, a fost restaurată din banii Turciei. După reconstrucție, Președinția a fost redeschisă în toamna anului 2018. Presa scria atunci că proiectul de reconstrucție a costat milioane de euro, bani donați de autoritățile din Turcia. Gardul în jurul Președinției a apărut încă în 2009, la inițiativa fostului președinte Vladimir Voronin.