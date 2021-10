Promisiunea neobișnuită a lui Claudio Ranieri. Află ce le-a făgăduit antrenorul jucătorilor înaintea meciului cu FC Liverpool

"Nu voi cumpăra pizza. Le achit cina întreagă, dacă nu încasează gol în meciul cu Liverpool. Pizza e prea puțin. Le promit o cină.", a promis Claudio Ranieri.Până la Watford, Ranieri a mai antrenat alte trei echipe din campionatul Angliei. Anterior, el a pregătit formațiile Chelsea Londra, Leicester City și Fulham."Iubesc fotbalul englez. Mi-a plăcut încă înainte să ajung aici. Deoarece stilul meu de joc a fost similar celui englez. Am fost foarte dur în fiecare duel la minge. Asta vreau și de la jucătorii mei.", a declarat Claudio Ranieri, antrenor WatfordRanieri are 70 de ani și crede că poate deveni cel mai vârstnic antrenor din Premier League. Acest record îi aparține, deocamdată, lui Roy Hodgson, care s-a retras din activitate la 74 de ani."Nu cedez niciodată. Îmi continui drumul. Am caracter, sunt atât de tânăr și vreau să muncesc în continuare. De ce râdeți?"După 7 etape, Watford este pe locul 15 în campionat. Discipolii lui Ranieri o vor întâlni pe FC Liverpool sâmbătă, pe teren propriu.