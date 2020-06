PROMISIUINI ÎNCĂ NEREALIZATE: Deputaţii aleşi de diasporă, cu portofoliul subţire

Socialistul Gheorghii Para, ales de moldovenii din circumscripția uninominală 49, a venit cu mai multe promisiuni pentru cetățenii noștri din Federația Rusă."Propunem să anulăm patenta pentru moldovenii din Federația Rusă, să cream sindicatul moldovenilor, să menținem dreptul la cetățenie dublă și să redeschidem piața rusă pentru produsele moldovenești."Potrivit paginii web a Parlamentului, timp de un an, Gheorghii Para, și-a pus semnătura pe opt proiecte de legi, dar nu are nicio inițiativă legislativă proprie. Cele opt documente, niciunul nu îi vizează pe moldovenii aflaţi în Rusia. Am încercat să obținem un comentariu de la deputatul socialist, dar acesta nu a fost de găsit.Şi deputatul ales de moldovenii din SUA şi Canada,parlamentarul PAS, Dumitru Alaiba a spus că va avea grijă de doleanțele conaționalilor."În mod special pentru diasporă îmi propun trei mari scopuri, oportunități pentru investiții. sancțiuni și investigații internaționale pentru cei corupți și servicii calitative online."Potrivit site-ului legislativului, Dumitru Alaiba a fost autor și coautor a peste 40 de proiecte de legi. Unul se referă la facilitarea investițiilor în Moldova pentru cetățenii aflați peste hotare, dar se află abia la etapa de examinare."Este adevărat, foarte mare parte din agenda mea ține de problemele interne din Moldova și țin legătura cu oamenii de acolo. Chiar am avut și o înțelegere cu ei cu oamenii care m-au votat că principala mea grijă o să fie oamenii de acasă."Ceva mai exemplară la acest capitol este deputatul PAS, Galina Sajin, votată de moldovenii din Europa de Vest. Deşi a venit cu mai multe iniţiative în sprijinul diasporei, niciuna nu a fost susținută de majoritatea parlamentară."Întâmpinăm o rezistență care în opinia mea nu este motivată și doar din motivul că inițiativa vine de la opoziție."Au fost și alte făgăduieli, dar care încă nu se regăsesc în lista de inițiative legislative."Serviciile consulare, serviciile publice, avem nevoie de eficientizarea acestor servicii. Avem nevoie de ieftinirea taxelor care se percep pentru aceste servicii. Cred că aș putea fi o pârghie de rezolvare a cestor probleme."