Project Moldova aduce zâmbete. 120 de copii din Hâncețti au avut parte de o petrecere de neuitat

Distracţie şi multe zâmbete. De asta au avut parte 120 de copii din familii adoptive şi din centre de tip familial din raionul Hânceşti. Micuţii s-au distrat în compania lui Moş Crăciun şi a personajelor îndrăgite din desenele animate.

Petrecerea a fost organizată de "Project Moldova". De câteva săptămâni, membrii organizaţiei fac sărbătorile mai frumoase pentru sute de copii din ţară.



Copiii au dansat, au cântat şi au participat la competiții sportive şi experimente distractive.



"Noi am adus copiilor defavorizati din raionul Hincesti magie. Mos Craciun trebuie sa ajunga la fiecare copilas. Si de aceea ca aici sunt foarte multi defavorizati in acest raion am deciz ca trebuie sa venim si aici", a spus fondatorul Organizaţiei "Project Moldova, Victoria Morozov.



La petrecere a fost şi familia Pârău. Soţii Svetlana şi Vasile cresc şi educă şapte copii. Patru dintre ei sunt înfiaţi.



"Stiti la noi in familia merge ca un fel de traditie din mam in fiica - parintii mei au avut si au copii in plasament. Si cind eram eu mica - am vazut dragostea asta care parintii mei ofereau la atl copii", a spus Svetlana Pârău.



Micuţii s-au simţit minunat în compania celorlalți copii.



" Mie mi-a placut cel mai mare la distractie - cum a facut jocurile cu frunghia. Ne-am tras, am cazut, ne-am distrat foarte tare."



"Mos Craciun mia placut, dansuri, a fost vesel. Cu fetele m-am inprietenit."



"Mos Craciun pina nu sarbatoreste cu toti copii anul nou sau anul vechi el nu pleaca acasa in sania mai au ramas cadouri care trebuie de dat la toti. "



Pe lângă distracţii, copiii au avut parte cadouri şi de multe dulciuri.