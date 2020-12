PROIMOBIL, mai mult decât o companie: Echipa a donat sânge şi plasmă pentru pacienţii cu forme grave de COVID-19

Proimobil este mai mult decât o companie imobiliară în zilele de cumpănă pentru întreaga ţară. Şi asta pentru că spiritul civic este pilonul de bază al angajaţilor, care, pe lângă faptul că găsesc casa perfectă pentru oricine, ajută şi pacienţii grav bolnavi de COVID-19. Echipa Proimobil a dat dovadă de solidaritate şi a donat sânge şi plasmă convalescentă vitală pentru pacienţii cu forme grave de COVID-19."În aceste momente dificile fiecare dintre noi trebuie să ne gândim că avem nevoie de o forţă comună să ne unim şi să rezistăm împreună în faţa acestui virus. De aceea am hotărât împreună cu colegii de serviciu să donăm sânge şi plasmă.""Este de datoria noastră să ne salvăm unii pe alţi într-o oarecare măsură.""Este de datoria fiecărui cetăţean al acestei ţări să vină în ajutor şi noi nu suntem o excepţie, pentru că noi interacţionăm zilnic cu oamenii şi îi ajutăm de fiecare dată, în măsura posibilității. De această dată ajutăm prin donarea de sânge."Dincolo de obligaţiunile îndeplinite fără cusur faţă de clienţi, unii agenţi imobiliari sunt şi adevăraţi eroi din umbră. Şi asta pentru că mulţi dintre angajaţii companiei donează cu regularitate plasmă şi sânge."Nu sunt la prima donare, am donat de mai multe ori ştiind faptul cât de important este să salvezi vieţi am decis de câteva ori pe an să donez sânge."Mobilizarea vine în urma apelului lansat de Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui, care împreună cu Publika TV, îi îndeamnă pe oameni să să doneze plasmă convalescentă."Ne bucurăm că putem să contribuim la ameliorarea starea pacienţilor grav bolnavi de COVID-19 şi să fim uniţi să donăm sânge şi plasmă pentru ei."Proimobil te îndeamnă şi pe tine să fii solidar faţă de pacienţii grav bolnav de COVID-19 şi să te alături campaniei de donare a plasmei convalescente.