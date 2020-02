Proiectul privind interzicerea pungilor din plastic din 2021 a fost aprobat în Parlament

Cei care nu se vor conforma restricției riscă amenzi de până la 12 mii de lei. Chiar dacă asemenea interdicţii au fost introduse încă de anul trecut, în piețele şi magazinele din Capitală încă se mai vând pungi din plastic și veselă de unică folosință. Totuși, în unele supermarketuri, pungile obișnuite au fost înlocuite cu altele biodegradabile.”Tehnologia ei de biodegradare trebuie să o verificăm conform unui certificat ce va fi dat sau care îl are vânzătorul, să vedem dacă într-adevăr punga corespunde tehnologiei de biodegradare sau este o pungă cu țesături din plastic sau policarbonat.””Putem afirma că este o pungă care nu corespunde cerințelor care sunt prevăzute.””Greutatea pe care poate punga să o transporte nu este indicat ca în celelalte pungi, dar este scris un logo că ”Eu sunt eco”. Agentul producător care a produs această pungă își sumă responsabilitatea că este o pungă biodegradabilă prin faptul că a pus logo-ul că este biodegradabil”, a spus Maxim Bruma, inspector din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat.O astfel de pungă costă între patru și opt lei.”Deodată după anul nou, câte am primit atâtea și am una am dat și atât. Aestea de hârtie lumea încă nu le cunoște încă, lumea crede că sunt acele care erau, dar tot e producătorul cela.””- Oamenii procură deseori asa?- Foarte puțini, încă nu sunt pregătiți pentru aceea ca ei să... ei vor trainice.””Cumpără un borcan de tomat, scapă jos și se strică borcanul în mijlocul pieței. O căzut o babă într-o zi jos peste sticla ceia. Acestea sunt mai trainice, sacoșele și torbele.””Începând cu anul 2021, trecem la veselă biodegradabilă, atât pahare, vase. Furculițele din masă plastică tot vor fi interzise.”De la începutul anului, pungile din material biodegradabil au fost introduse și în unele marketuri din Capitală, pe ele fiind indicată și cantitatea. Aici, majoritatea consumatorilor au salutat această inițiativă.”E o inițiativă bună dacă cu adevărat se reciclează. Dacă se va înlocui toate, eu cred că e binevenit. ”Am mers şi la Agenția de Mediu, unde am efectuat un mic experiment cu pungile procurate de la Piața Centrală, pentru a verifica dacă acestea sunt sau nu biodegradabile. Pungile au fost testate în apă clocotită, iar rezultatul a fost negativ.”Pare a fi biodegradabilă sau cum spuneți, ”ECO”, dar după toate cele care văd eu, nu este nici pe de-aproape, este o pungă cu microni mai mici ca cea precedentă. Aceasta nicidecum nu poate să fie o pungă ecologică, are substanțe chimice”, a zis Ion Motelica, director adjunct, Agenția de Mediu."Agenția pentru Protecția Consumatorilor este autorizată să efectueze controale la agenții economici și vorbim de Ministerul de Interne ca și agent constatator. Nu este vorba de lichidarea stocurilor, acolo nu există asemenea prevedere, există de la unu ianuare 2021, ultima prevedere intră în vigoare”, a declarat Dumitru Alaiba,deputat PAS.De la întâi ianuarie 2021 vor fi permise doar pungile din plastic folosite ca ambalaj. Anual, fiecare moldovean foloseşte în medie 140 de pungi de unică folosinţă, ceea ce constituie circa 420 de milioane în total. Acestea se descompun în câteva sute de ani, iar în timpul arderii emit gaze toxice.