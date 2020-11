Proiectul "Plantăm fapte bune în Moldova" a ajuns în acest an la Budeşti

Sute de voluntari au plantat copaci la Budeşti. Oamenii s-au adunat sâmbătă dimineaţă şi au sădit într-o zi cinci mii de puieţi de arbuşti şi arbori pe un teren de lângă un afluent al râului Bălţata. Evenimentul a fost organizat de un grup de tineri cu iniţiativă.Oamenii, în mare parte locuitori ai Capitalei, s-au mobilizat pe reţelele de socializare şi au venit la Budeşti. Au fost plantate două hectare de teren unde, pană acum, aveau loc alunecări de pământ."Aici este vale şi copacii o să ţină pământul, ca să nu fie alunecări de pământ în această zonă.""Astfel de evenimente trebuie organizate cât mai des, pentru că în Moldova sunt peste trei mii de râuleţe. Iar ceea ce facem acum e un lucru bun pentru restabilirea afluentului.""Este să te trezeşti de dimineaţă, să te ridici din pat şi să ieşi afară, mai ales când e vreme rea. Dar merită, pentru că e o senzaţie minunată când vii aici şi întâlneşti atât de multă lume.""Nu e deloc complicat. Băieţii sapă, fetele plantează, mai aducem nişte apă, mai aducem nişte frunze şi chiar e o plăcere.""Am zis că e o treabă foarte bună . Acolo unde sunt mulţi, vedeţi şi voi, noi repede o să terminăm şi o să fie un rezultat pe termen lungVoluntarilor li s-au alăturat şi locuitorii comunei Budeşti."Am pregătit terenul, am implicat şi tehnica care a fost necesară. ""Ca locuitori ai comunei Budeşti suntem datori să venim şi noi cu aportul nostru. ""Am hotărât să vin să-mi înverzesc un pic satul, chiar dacă sunt deja la pensie. "Organizatorii spun că la acţiune au participat în jur de 300 de oameni."Ne bucurăm tare că voluntarii au aşteptat mult această ocazie, să iasă afară, să planteze copaci pentru a avea un viitor asigurat şi luminos. "Proiectul "Plantăm fapte bune în Moldova" a fost lansat în 2015. În fiecare an, voluntarii pun copaci în diferite localităţi şi îi îngrijesc până cresc.