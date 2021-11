Proiectul PAS privind interzicerea publicității loteriei şi pariurilor sportive, avizat de Guvern fără analiza impactului negativ asupra bugetului de stat

Proiectul de lege scandalos privind interzicerea publicităţii pentru loterii şi pariuri sportive a primit azi pozitiv din partea Guvernului. Asta chiar dacă nota informativă a Ministerului Justiţiei conţine obiecţii serioase privind prevederile iniţiativei legislative elaborată de deputatul PAS Dumitru Alaiba şi semnată de alţi patru colegi ai săi de partid. Mai mult, membrii Guvernului au aprobat avizul fără să examineze impactul negativ al acestui proiect de lege asupra veniturilor la bugetul de stat. Avizul, nu conţine şi poziţia Ministerului Finanţelor, a Ministerului Economiei sau a Agenţiei Proprietăţi Publice privind consecinţele asupra mediului de afaceri din ţara noastră. Şi asta în condiţiile în care atât întreprinderea de stat "Loteria Naţională a Moldovei", cât şi reprezentanţii mediului de afaceri din domeniul de publicitate au reclamat că interzicerea în grabă a unui tip de publicitate va prejudicia grav drepturile întreprinzătorilor şi bugetul de stat.



Nota informativă oferită de Ministerul Justiţiei conţine numeroase obiecţii privind prevederile proiectului de lege al deputaţilor PAS şi multiple explicaţii academice cum este corect să fie scris un proiect de lege, conform standardelor şi legislaţiei naţionale.

"În avizul Guvernului sunt mai multe modificări redacţionale care sunt în măsură să îmbunătăţească versiunea finală a textului acestei initiative. ", a declarat Sergiu Litvinenco,



Totuşi, în prima pagină a documentului, pus de ministerul condus de Sergiu Litvinenco pe masa miniştrilor şi al premierului, regăsim o remarcă foarte importantă despre faptul că legislaţia din marea majoritate a ţărilor Uniunii Europene permite publicitatea pentru jocuri de noroc, loterii şi pariuri sportive, având total o altă abordare decât atitudinea categorică a deputaţilor PAS care au semnat proiectul de lege privind interzicea publicităţii jocurilor de noroc.



" Cu referire la legislația europeană relevantă în domeniul jocurilor de noroc, ținem să remarcăm faptul că aceasta se dovedește a fi suficient de liberală, bazată pe principiile de ,,permisibilitate” și "control", obiectivul prioritar în acest sens fiind evitarea economiei tenebre și cunoașterea situației reale din domeniu de către instituțiile de resort ale statului, dar și protejarea tinerilor", se arată în documentul elaborat de juriştii statului. Însă aceste argumente au fost în totalitate ignorate de membrii Guvernului şi nici măcar nu s-a pus în discuţie în ce măsură statul poate asigura evitarea economiei tenebre a organizatorilor de jocuri de noroc şi pariuri ilegale, la care încă mai au acces pe internet cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv tinerii.



De asemenea, în cadrul şedinţei de Guvern nu s-a vorbit niciun cuvânt despre impactul negativ asupra bugetului de stat al Republicii Moldova, ca urmare a interzicerii informării publice despre loteriile, jocurile de noroc şi pariurile autorizate şi legale, care se află sub monopol de stat. Asta în condiţiile în care, chiar şi deputaţii PAS au recunoscut anterior că nu au mecanisme prin care să blocheze pe internet şi publicitatea pentru jocurile de noroc şi pariurile ilegale, din activitatea cărora statul moldovenesc nu are niciun leu. Mai mult, banii obţinuţi de moldoveni, de către cei care stau în spatele organizării jocurilor de noroc şi pariurilor ilegale, ajung în scheme de spălări de bani şi conturi off-shore, fapt reclamat anterior chiar de către directorul întreprinderii de stat "Loteria Naţională a Moldovei", dar şi de experţi economici.



Am încercat să aflăm de la Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Agenţia Proprietăţi Publice care este fondator al monopolistului de stat "Loteria Naţională a Moldovei" de ce nu se regăseşte şi poziţia relevantă a acestor instituţii în nota informativă pentru avizul Guvernului, însă până la această oră nu ne-au răspuns dacă măcar Guvernul le-a cerut să se expună. De asemenea, am întrebat Ministerul Finanţelor şi Agenţia Proprietăţi Publice câţi bani au ajuns în bugetul de stat de la începutul acestui an până în prezent, sub formă de taxe şi impozite, de la persoanele fizice care au obţinut câştiguri la jocurile din cadrul „Loteriei Naționale a Moldovei? Dar şi care va fi impactul asupra veniturilor la bugetul de stat în urma aplicării prevederilor proiectului de lege privind interzicerea totală a publicităţii loteriilor şi pariurilor sportive?



Am încercat să aflăm dacă Ministerul Economiei a fost cointeresat să analizeze impactul acestui proiect de lege al deputaţilor PAS asupra mediului de afaceri din Moldova, dacă au fost evaluate beneficiile, prin prisma respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului. Şi asta în condiţiile în care lipsa acestei analize a fost reclamată anterior şi în cadrul expertizei legislative efectuată de Centrul Naţional Anticorupţie.



Iar de la Agenţia Proprietăţi Publice am încercat să aflăm dacă a estimat care ar putea fi consecinţele de ordin juridic şi financiar pentru APP şi Guvern în cazul în care, în urma implementării acestui proiect de lege, partenerul privat al Loteriei Naţionale va cere rezilierea contractului, având la bază vinovăţia partenerului public, adică a statului moldovenesc?



Deocamdată, niciuna dintre cele trei instituţii importante în stat nu a răspuns la întrebările expediate de jurnaliştii postului nostru de televiziune.



Proiectul de lege al deputaţilor PAS a generat critici dure din partea mai multor experţi. Economistul superior de la Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” Stas Madan a scris într-un comentariu, la o postare a lui Dumitru Alaiba la acest subiect, că proiectul nu se bazează pe cifre şi vine în contradicţii cu practicile europene în domeniu. Iar directorul IMAS, Doru Petruţi, a declarat că tot ce a auzit de la principalul autor al proiectului de lege au fost doar populisme.



Proiectul de lege care prevede interzicerea publicităţii pentru jocurile de noroc a fost criticat şi de federaţiile sportive, dar şi instituţiile de presă . În condiţiile în care chiar statul controlează exclusiv acest domeniu prin intermediul companiei "Loteria Naţională a Moldovei", dacă controversatul proiect de lege va fi aprobat de Parlament, atunci estimările arată că bugetul Republicii Moldova ar putea pierde cel puţin jumătate de miliard de lei în următorii 10 ani.