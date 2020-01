Proiectul "Night Guguță", la un an de activitate. Trupa de actori a pregătit un show incendiar

Proiectul "Night Guguță" al Teatrului Guguță din Capitală a ajuns la un an de activitate. Cu această ocazie, trupa de actori a pregătit un show incendiar. În scenă vor fi aduşi cei mai tari artiști pop ai timpurilor, printre care: Bruno Mars, Miley Cyrus, Lady Gaga, Cardi B și mulți alții. Concertul va fi prezentat duminică, la ora 19:00. Repetițiile sunt pe ultima sută de metri, iar echipa noastră de filmare a aflat mai multe secrete din culise.



Vor fi implicaţi nouă actori. Artiştii spun că acest concert este o provocare pentru ei.



"Da, mi-am ales două personaje care sunt diferite. Am ales două personaje extrem de cunoscute. Bruno Mars e băiatul cel liniștit și drăguț, care știe să cânte, iar Williams - omul care face show", a menţionat Călin Lungu, actor.



Actrița Alina Zmeu o va imita pe cunoscuta cântăreața Lady Gaga: "Am ales-o pe Lady Gaga, pentru că internetul spune că e cea mai populară femeie din lume și îmi place în general personalitatea ei. Ceea ce ține de coregrafie și prezența scenică, mi-a fost destul de simplu".



Timp de un an, Night Guguţă a pus în scenă șase spectacole.



"Mă simt mândru că fac parte dintr-un colectiv care îmi sunt și prieteni, și familie", a spus Eugeniu Nicov, actor.



"Proiectul Night Guguță a prins cumva aripi și începe să mai apară așa prin lume. Ne bucură foarte mult acest lucru. Noi suntem încă studenți", a precizat Cristian Golovco, actor.



"Night Guguță" este un proiect teatral lansat de nouă actori tineri absolvenţi ai Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.



"Acest proiect este teatru. Nu este o lipitură de undeva. Este o echipă în care băieții sunt implicați atât în repertoriu de seară, cât și în repertoriu de zi. Ei sunt efectiv 24 din 24 în teatru. Ei sunt sufletul și echipa teatrului", a declarat Gabi Lungu, director, Teatru "Guguță".



Trupa s-a lansat la 20 ianuarie 2019 cu spectacolul "Vicontele" de Eugene Ionesco, în regia lui Slava Sambriș. Prețul biletului la concertul aniversar de duminică este de 150 de lei.

