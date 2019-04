Proiectul ERASMUS PLUS, încheiat cu succes. Studenţi din şase universităţi din Moldova au prezentat soluții pentru diverse probleme interdisciplinare

Realizarea unei activități a Proiectulului Erasmus+ "Introducerea în Republica Moldova a metodelor de învățare bazate pe probleme" s-a încheiat cu succes. 30 de studenți din șase universități au prezentat, după șase săptămâni de studii, soluții pentru diferite probleme interdisciplinare bazate pe cele 17 obiective internaționale ale dezvoltarii durabile.

Cel mai bun a fost desemnat proiectul "Efectele angajării în câmpul muncii a persoanelor cu vârsta 60+".



Echipele participante au fost formate din câte șase studenți de la universități și facultăți diferite. Aceștia au fost coordonați de profesori din Moldova ghidati de 2 profesori de la Universitatea Aalborg din Danemarca. Pentru ei, cel mai important premiu a fost experiența unică obţinută.



"Vedem cum gândesc alți colegi din diferite instituții, spre exemplu de la diferite instituții fiecare persoană venim cu diferite specialități ceea ce este foarte interesant să afli din perspectiva altor persoane cum gândesc", a menţionat Diana Lupan, studentă la Universitatea de Stat din orașul Cahul.



"Am interacționat cu diferite persoane, diferite caractere. Am învățat să depășim un conflict", a precizat Ana Păduraru, studentă la Universitatea de Stat din orașul Cahul.



Coordonatorii de la cele 6 universităţi din Moldova, în frunte cu Romeo Țurcan, susțin că proiectul pilot s-a finalizat cu rezultate bune. Asta înseamnă că pe viitor va putea fi implementat sistemul danez, care presupune mai multa activitate pe bază de proiecte de grup.



"Studentul are libertatea mult mai mare în ceea ce privește indentificarea problemelor, indentificarea teoriilor, metodologiilor și indentificarea domeniilor unde ei vor să își aprofundeze cunoștințele", a declarat Romeo Ţurcanu, profesor la Universitatea Allborg din Danemarca.



În proiectul pilot PBLMD, care a fost lansat în Moldova în 2015, au fost implicaţi până acum peste 300 de studenți.

