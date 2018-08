Proiectul Drumuri bune a ajuns la Edineţ. Au fost renovate străzile din 28 de localităţi

Embed:

Programul "Drumuri bune pentru Moldova" este în plină desfăşurare în raionul Edineţ. Până acum au fost reabilitate artere din 28 de localităţi.



Drumarii au început lucrările de asfaltare a drumului din satul Goleni care duce spre Piaţa Agricolă, dar şi spre grădiniţă.



"Undeva două zile s-a curățit partea carosabilă de praf, gunoi, plus amorsare şi asfaltare deja."



Localnicii sunt bucuroşi că în sfârşit vor scăpa de gropi şi de noroi.



"Aici avem şi grădiniţa, părinţii merg cu cărucioarele. Suntem mulţumiţi.

Drumul e frumos şi bun."



"Când plouă este mult noroi şi e greu. Suntem mulţumiţi că drumurile sunt bune."



"Suntem recunoscători conducerii că ne-au ajutat şi că este reparat drumul. Este o porţiune centrală, duce la piaţă."



Muncitorii urmează să toarne pietriș pe alte două drumuri importante din sat, cu lungimea de 1,2 kilometri.



"Este un mare cadou, pentru că acest drum a fost construit încă în anii 80", a spus Ion Guranda, primarul satului Goleni.



În satul Zăbriceni a fost asfaltat un drum de 1,6 kilometri, care trece pe lângă cele mai importante instituţii din sat.



"Au fost gropi adânci, tot foarte rău a fost."



"Acum ne bucurăm, avem un drum bun, maşina nu se strică, în orice caz nici în centrul raional nu-i aşa de bine cum e aici."



"Când ploua se umplea totul cu noroi, acum suntem foarte mulţumiţi. Noi avem ocazia să traversăm zilnic pe acest drum."



"Drumul era într-o stare deplorabilă şi este drumul principal al localităţii Zăbriceni. Copiii merg la liceu, oficiul poştal, oficiul medicilor de familie", a zis Valentina Derevenciuc, primarul satului Zăbriceni.



În raionul Edineţ vor fi reabilitate drumuri din 41 de sate. În acest sens, au fost acordaţi aproximativ 40 de milioane de lei. Antreprenorul susţine că lucrările de reparaţie vor fi finalizate la sfârşitul lunii septembrie.



Se folosesc în jur de 14,5 mii tone de asfalt, în jur de 27,5 mii m3 de pietriș. Dacă am concentra eforturile doar pe acest obiect noi şi într-o săptămână am putea, dar până în septembrie cu certitudine reușim."



În cadrul Programului "Drumuri bune pentru Moldova" vor fi reabilitați peste 1200 de kilometri de drumuri locale. Valoarea investițiilor se ridică la 1,6 miliarde de lei.