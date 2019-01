Proiectul de screening mamar a fost reluat în 2019. Zilnic, cel puţin 30 de femei vor putea face testul

Proiectul "Screeningul Mamar" iniţiat anul trecut de autorităţi, în cadrul campaniei "Un doctor pentru tine", a fost relansat în 2019. Medicii din cabinetul mobil şi-au reluat activitatea în raioanele Călăraşi, Nisporeni şi Cimişlia.

Sute de femei sunt programate zilele acestea teste gratuite. Medicii de familie au selectat paciente din grupul de risc, cu vârste cuprinse între 40 şi 65 de ani.



"Staţi vă rog nemişcată începe investigaţia."



Vera Alexandru a venit din satul Săseni, raionul Călăraşi pentru a face pentru prima dată screening mamar.



"Nu am avut probleme şi acum nu am probleme, dar în orice caz trebuie de trecut. Mulţumesc că este aşa proiect unde putem să trecem şi unde putem fără plată. Şi mă rog se străduie parlamentul, guvernul", a spus beneficiarul Vera Alexandru.



Zilnic, cel puţin 30 de femei vor putea face testul. Investigaţia durează în jur de un sfert de oră.



"Sunt foarte mulţumită de proiectul acesta şi că s-a organizat. Avem posibilitatea pe loc să trecem. Vă mulţumim din suflet. "



"Am trecut, foarte bine, dorim să se gândească mai mult la lume. "



"Am trecut pentru prima dată, mă simt foarte bine. Lumea de la sate foarte greu ajunge la Institutul Oncologic pentru a-şi face aşa proceduri. Ne bucură faptul că toate investigaţiile acestea sunt pentru sănătatea omului."



Toate investigaţiile efectuate în raion sunt stocate pe un hard de memorie şi ajung la Institutul Oncologic.



Doi medici analizează zilnic până la 100 de mamografii.



"Se face investigaţia în două proiecţii, fiecare glandă mamară.Noi avem patru imagini mamografice. Noi ne uităm la glanda mamară în proiecţia de cranio-caudală şi în proiecţia laterală. Şi dacă este careva patologii noi suspectăm această patologie", a spus şeful secţiei imagistică, Igor Gavrilașenco.



Dacă sunt depistate semne de boală, este anunţat medicul de familie, iar pacienta e chemată pentru a fi consultată de un specialist la Institutul Oncologic.



"Majoritatea femeilor care vin la noi urmează să treacă careva investigaţii suplimentare şi urmează procedura de excludere a procesului oncologic. Noi avem capacitatea de a asigura un examen clinic, un examen anamnestic, un examen clinic şi un examen ecografic şi la necesitate, o punctie ecoghidată", a spus chirurgul mamolog, Diana Sochircă.



Campania "Un doctor pentru tine" a fost lansată în 11 octombrie, la inițiativa prim-ministrului Pavel Filip. Peste 4700 de femei au fost investigate în prima etapă de screening mamar, iar peste 400 au fost chemate pentru verificări suplimentare. În cazul a 10 dintre ele a fost confirmat diagnosticul de cancer mamar.