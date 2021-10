Proiectul de lege privind interzicerea publicității la loterii și pariuri sportive, avizat pozitiv de către Comisia Mass-Media

Controversatul proiectul de lege care prevede interzicerea publicităţii jocurilor de noroc şi a pariurilor sportive a fost avizat pozitiv pentru prima lectură de către Comisia Mass-Media a Parlamentului.

În lipsa principalului autor al acestei inițiative, deputatul PAS Dumitru Alaiba, documentul a fost prezentat de colega sa de fracţiune Marcela Adam. Am încercat să aflăm datele statistice care confirmă pretinsele pericole expuse de ea în timpul prezentării proiectului de lege, dar fără succes.



REPORTER: Câte familii au avut de suferit, care este impactul Loteriei?

Marcela Adam, deputat PAS: „Acum nu am datele concrete la mine ca să pot vorbi despre acestea, dar am consultat experţii, în mod special psihologicii, persoanele care au fost afectate. Se ruinează familiile.”

REPORTER: Dar totuși câte familii s-au ruinat nu aveţi date?

Marcela Adam, deputat PAS: „Cred că despre aceste date s-a informat domnul Alaiba. Dar acum chiar nu vă pot spune datele concrete."



"Noi am căutat cât de cât psihologi care se ocupă de problema dată, noi am căutat cât de cât organizaţii care oferă asistenţa la oamenii vulnerabili şi asta măcar nu există. Şi dumneavoastră mă întrebaţi de statistici.", a declarat Dumitru Alaiba, deputat PAS.



Am încercat să aflăm şi dacă sunt mecanisme pentru protejarea oamenilor de jocurile de noroc ilegale.



REPORTER: Sunt mecanisme de a opri publicitatea jocurilor de noroc ilegale, pe internet?

Marcela Adam, deputat PAS: „Mmm...probabil, cu mediul online este mai mult de lucru, sub acest aspect."



Deşi au dat aviz pozitiv, după şedinţă, unii deputaţi din opoziţie ne-au spus că documentul trebuie să fie revizuit, iar publicitatea pentru jocurile de noroc şi pariurile sportive - reglementată şi nu interzisă.



"Din păcate, acest proiect de lege nu prevede niciun mecanism de protejare în spaţiul online. Eu cred că noi vom discuta acest aspect cu colegii noştri şi vom propune un amendament. Noi nu putem să nu înţelegem că din această publicitate şi din afacerile în domeniul jocurilor de noroc ajung bani în bugetul de stat.", a explicat Diana Caraman, deputat BCS.



Statul va primi în acest an un venit de cel puțin 200 de milioane de lei. Estimarea a fost făcută de Partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei în domeniul loteriilor și pariurilor sportive, care a menționat că proiectul promovat de Alaiba va afecta în primul rând afacerile legale și va favoriza casele de pariuri ilegale, care nu plătesc impozite la stat și încalcă adeseori drepturile jucătorilor.

Anterior, mai mulţi experţi au criticat dur iniţiativa deputatului PAS Dumitru Alaiba de a interzice publicitatea pentru loterii şi pariuri sportive. Aceştia l-au sfătuit să se documenteze înainte de a elabora proiecte de lege. Economistul superior de la Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Stas Madan, a scris într-un comentariu că proiectul promovat de Dumitru Alaiba nu se bazează pe cifre şi vine în contradicţii cu practicile europene în domeniu. Iar directorul IMAS, Doru Petruţi, a declarat că tot ce a auzit de la Alaiba despre acest proiect au fost doar populisme.