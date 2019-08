Proiectul de lege privind impozitarea cu 12 la sută a câştigurilor mai mari de 240 de lei la loterie şi a pariurilor sportive a fost votat, astăzi, în două lecturi de Parlament. În pofida polemicilor pe marginea subiectului, care au durat mai bine de o oră, iniţiativa deputaţilor PAS Dumitru Alaiba şi Radu Marian a fost susţinută de 53 de deputaţi din alianţa PSRM-ACUM.

"Este o neechitate socială care trebuie omisă. Acest proiect de lege vine să aducă în plus la buget 15 milioane de lei, care să vină în urma taxării câştigurilor la loterie", a declarat Radu Marian, deputat PAS.





Unii deputaţi au criticat iniţiativa, despre care spun că este una care are la bază interese politice, în niciun caz de ordin social sau economic.





"Niciun fel de calcul, nicio practică şi nicio teorie fundamentală nu are acest proiect. Este doar ceea ce am mai spus anterior, doar nişte constatări politice", a declarat Denis Ulanoc, deputat Partidul Şor.





Proiectul de lege nu prevede mecanismul impozitării câştigurilor la loterie. Deputaţii socialişti au vrut să-l afle de la unul dintre autori, deputatul PAS Radu Marian, doar că acesta nu a putut răspunde şi i-a sărit în ajutor secretarul de stat de la Ministerul Finanţelor, Dorel Noroc.



"Reţinerea respectivă a impozitelor se va face la sursa de plată nemijlocit sau acea persoană, care este jucător înflăcărat la pariuri sau la jocurile de noroc, va trebui să-şi ducă contabilitatea şi până în 31 martie a anului viitor să plătească acel impozit?"



"Reţinerea va fi una finală şi la sursă de către Loteria Naţională a Moldovei atunci când va achita un câştig mai mare de 240 de lei, va reţine 12 la sută din impozite pe venit. Persoana fizică va uita practic de acestă sumă, ea nu va fi obligată să depună niciun fel de declaraţie."



"- Mai în glumă, mai în serios, eu niciodată nu am câştigat în loterie, dumneavoastră aţi câştigat ?

- Nici eu !

- Dacă avem norocoşi în ţara asta care câştigă bani sau câştigă bunuri din loterie, săraci, bogaţi. De ce, totuşi, trebuie să-i impozităm? Îl fericim, iar, mâine, noi vrem să-l facem pe el nefericit. De ce?"



Şi la această întrebare, Radu Marian a avut un răspuns vag.



"Noi am decis şi credem că este echitabil să impozităm pe toate persoanele... "



"Nu prea am înţeles, dar ok, trecem şi peste asta."



Deputaţii din blocul ACUM urmăresc nu doar impozitarea câştigurilor la loto, ci vor să-i convingă pe oameni să nu mai cumpere bilete.



"Lumea care este într-o stare socială destul de săracă, încearcă să cumpere aceste bilete, cu fel de fel de ciki, ciki, cumpără un bilet şi tu. Se joacă pe emoţiile cetăţenilor. Doar reglementarea prin impozitare nu va ajuta nimic, nu va ajuta să oprim această categorie socială să nu joace."



"Prin educaţie, este al doilea element după fiscalitate. "



"Aşa o senzaţie că proiectul nu are nici scop economic şi nici social."



Recent, reprezentanţii companiei bulgare care gestionează jocul cu bilete de loterie în Moldova, partenerul public-privat al Loteriei Naționale a Moldovei, au declarat că în urma impozitării câștigurilor la loto vor avea de suferit în primul rând cetățenii. La fel, va avea de pierdut și statul, care va rata venituri, ca urmare a scăderii vânzărilor de bilete de loterie. În prezent, toți partenerii implicați în această industrie, inclusiv distribuitorii de bilete, plătesc la stat un impozit de 12 la sută din veniturile obținute. Doar în acest an s-a planificat ca în Bugetul de Stat să ajungă peste 20 de milioane de lei.