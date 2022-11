Proiectul de lege ce prevede rambursarea cotei TVA agricultorilor a stârnit DEZBATERI APRINSE în Parlament

Dezbateri aprinse la Parlament, pe seama proiectului de lege, care prevede rambursarea cotei TVA agricultorilor, care au suportat pierderi de peste 50 la sută ale producției agricole pe o suprafaţă de minimum jumătate din totalul terenurilor deținute. Fermierii susţin că suma restituită este prea mică şi cer ca în proiect să fie incluse şi alte impozite, cum ar fi cel funciar. Ei mai vor ca criteriile de eligibilitate să fie excluse, iar de restituirea TVA să beneficieze toţi fermierii. Agricultorii mai spun că singurul motiv pentru care nu au organizat proteste în centrul Chişinăului este pentru că nu vor să fie asociaţi cu Partidul ŞOR. În replică, autorul proiectului deputatul PAS, Alexandru Trubca, spune că cerinţele agricultorilor sunt întemeiate, doar că, pentru a le satisface pe toate, nu sunt destui bani în buget.

Proiectul, votat în prima lectură săptămâna trecută, prevede returnarea cotei TVA pentru perioada aprilie 2022 – iunie 2023. Scopul documentului este de a diminua impactul negativ al calamităților naturale, precum și cel al creșterii prețurilor pe care le achită agenții economici din domeniul agriculturii și al industriei alimentare. Asta în contextul în care roada din acest an este mai mică la hectar, - în medie cu 60 de procente la porumb şi câte 40 la sută la floarea-soarelui şi sfeclă de zahăr. Agricultorii cer ca perioada să fie extinsă pentru întreg anul viitor.

"Noi categoric pledăm ca legea să fie aplicată pentru toţi producătorii agricoli. În 2022 toată ramura a fost afectată concomitent şi de secetă şi de restricţii la export în Federaţia Rusă şi de scumpiri exorbitante asupra resurselor necesare producerii. Insistăm să fie toate impozitele incluse în mecanismul de rambursare", a spus Alexandru Slusari, director executiv Asociaţia "Forţa Fermierilor".

"Veniţi în teritoriu şi o să vedeţi cât e de dramatică situaţia în unele zone, din luna mai până acum nu a căzut un strop de ploaie. Noi avem acum situaţii foarte neplăcute când Inspectoratul Fiscal ultimul ban îl scoate din cont", a menționat Sergiu Stefanco, agricultor din raionul Căuşeni.

"Joi îmi vine controlul fiscal, am fost nevoit, am luat acum un milion de lei credit la bancă cu 19,5 ca să închidem toate impozitele, datoriile pe impozite. Spuneţi cum să putem rezista noi în aşa condiţii. Suntem gata să ieşim să ne manifestăm dacă nu o să fie acceptate anume ceea ce noi am înaintat", a precizat Mihai Gribincea, agricultor din raionul Hînceşti.

Autorul proiectului de lege, deputatul PAS, Alexandr Trubca, recunoaşte că cerinţele agricultorilor sunt justificate, doar că statul nu are bani. Dacă iniţial proiectul prevedea cheltuieli bugetare de până la 200 de milioane de lei, atunci, cu revendicările fermierilor, acestea pot creşte la 300 de milioane.

"O să avem o discuţie cu Ministerul Finanţelor, să discutăm pentru că fără o avizare a Ministerului nu este o legimitate şi trebuie să ieşim din capacitatea de plată a statului, ştiţi care este deficitul bugetar şi urmează să găsim resurse financiare pentru acoperirea tuturor impozitelor solicitate", a spus Alexandr Trubca, preşedintele Comisiei Agricultură.

Proiectul urmează să fie supus votului în Parlament pentru lectura a doua săptămâna viitoare.

Amintim că în luna septembrie agricultori din toată ţara au protestat în stradă, cu tehnică agricolă, şi au înaintat Guvernului uin şir de revendicări. Fermierii susţin că seceta, embargoul rusesc şi scumpirea carburanţilor i-au afectat considerabil şi au solicitat facilităţi fiscale şi instituirea stării de urgenţă în agricultură. Discuţiile cu autorităţile au satisfăcut doar parţial revendicările agricultorilor.