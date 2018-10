Proiectul Cu grijă pentru sănătate: Peste 100 de oameni din Goteşti au fost examinaţi gratuit de medici

Peste o sută de persoane au fost consultate gratuit de cinci medici, în cadrul campaniei "Cu grijă pentru sănătate”, iniţiată de PDM , în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii."În tăbliţă văd doar literele de sus, dar oricum ele se amestecă. Cataracta creşte. Creşte, da? Neruşinata, nu are ce face. ""A fost hemoragie la ochiul drept. Două nopţi în urmă am avut hemoragie la ochiul stâng de la tensiune înaltă", a declarat"Am zahăr, tensiunea, am avut infarct şi două insulturi. Mie tare bine îmi pare că au venit să văd ce am şi ce o să îmi spună ce e cu boala mea întradevăr.Tare buni doctori", a zis Nina Ştefan, pacientă."E bine pentru că mai vedem şi noi doctorii de la Chişinău.""Iaca şi noi am venit să ne consultăm şi mai stăm şi noi puţin fără grijă.""E binevenit, fiindcă nu putem să ne deplasăm este nevoie de bani de timp. ""Vin cu hipertensiune arterială, vin cu complicaţii ale diabetului zaharat, vin cu consecinţe ale ictusului cerebral. Am diagnosticat pacienţi cu ictus în fază acută", a declarat Marina Mițu, medic neurolog."Importanţa este foarte mare fiindcă aceşti pacienţi nu au posibilitate să meargă la Chişinău", a menționat Mihail Carabețchi, şeful Centrului de Sănătate Publica, Goteşti."Suntem deja la în a 18-a localitate. Mă bucur că graţie Guvernului RM, graţie PDM care în parteneriat cu ministerul Sănătăţii au găsit o formulă pentru a fi mai aproape de cetăţeni", a declarat Elena Bacalu, deputat PDM