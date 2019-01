Proiecţia filmului dedicat victimelor Holocaustului s-a încheiat. La eveniment au fost prezenţi Andrian Candu şi mai mulţi reprezentanţi ai comunității evreiești

Proiecția filmului "Cine va scrie istoria noastră" (Who will write our history), dedicat victimelor Holocaustului, a încheiat programul de acțiuni cu ocazia Zilei comemorării victimelor Holocaustului.

Filmul a rulat, în premieră naţională, la un cinematograf din capitală, fiind difuzat și la sediul UNESCO din Paris, la Muzeul Holocaustului din Washington și la Muzeul Toleranţei din Los Angeles. De asemenea, peste 400 de cinematografe, sinagogi, biserici, universităţi, muzee şi centre comunitare din întreaga lume prezintă filmul în aceste zile.

La eveniment au fost prezenți Președintele Parlamentului Andrian Candu, reprezentanți ai comunității evreiești, Paul Packer, Președintele Comisiei SUA pentru Conservarea Patrimoniului American peste Hotare, Tali Ploskov, Vicepreședinta Knessetului Statului Israel, Natalia Sineaeva-Pankowska, Asociația "Never Again" din Polonia, membri ai Guvernului și Parlamentului, diplomați, reprezentanți ai mediului academic și societății civile.

Imagini rare din arhive se împletesc cu interviuri și dramatizări, fiind reflectată viața unor luptători din rezistență, care și-au înfruntat inamicul cu arma supremă pe care o dețineau – adevărul. Aceşti eroi au riscat totul pentru ca arhiva lor să supraviețuiască războiului, chiar dacă ei înșiși nu au reușit.

În noiembrie 1940, la doar câteva zile după ce naziștii au închis 450.000 de evrei în Ghetoul din Varșovia, a fost creată o grupare secretă alcătuită din jurnaliști, profesori și lideri ai comunității, care a decis să lupte împotriva naziștilor. Condusă de istoricul Emanuel Ringelblum, cunoscută sub numele de cod Oyneg Shabes, gruparea clandestină a decis să învingă minciunile propagandei naziste, nu prin forța armelor, ci cu stiloul și hârtia. Povestea lor este adusă pentru prima oară pe ecran într-un film scris, produs și regizat de Roberta Grossman.

În anul 1999, arhivele Oyneg Shabes au intrat în patrimoniul UNESCO.