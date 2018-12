PROIECTE BUNE LA TELENEŞTI. Un investitor turc va deschide o fabrică de textile

Vor avea un loc de muncă acasă. Este vorba despre peste 200 de croitorese din Teleneşti, unde un investitor turc va deschide o fabrică de textile.

Anunţul a fost făcut de primarul oraşului în cadrul forumului Partidului Democrat din Moldova, care s-a desfăşurat ieri la Teleneşti. Conducerea raionului a punctat toate reuşitele pe care le-a obţinut împreună cu Guvernul.



"Recent am iniţiat un proiect nou de pavare a 14 mii de metri pătraţi de pavare pentru trotuare pentru toate arterele principale din oraş. Am reabilitat parcurile, am restabilit iluminatul stradal", a spus primarul oraşul Teleneşti, Vadim Lelic.



"O altă realizare importantă în domeniul sănătăţii publice este construirea oficiului medicilor de familie din Negureni pentru care suntem datori din nou să mulţumim guvernului, care a întregit resursele noastre locale", a spus preşedinta raionului Teleneşti, Diana Manole.



Autorităţile locale susţin că 2018 a fost un an generos în proiecte, dar cea mai mare mândrie este fabrica de textile, care se va deschide până la sfârşitul anului.

Primarul Vadim Lelic a precizat că cele 250 de locuri de muncă au apărut datorită Guvernului, care a favorizat investiţiile străine.



"El a investit 15 milioane de lei în localitatea noastră şi este gata să mai investească dacă vor fi braţe de muncă. La bugetul local vor veni aproximativ 300 de mii de lei pe care îi vom investi în diferite proiecte de infrastructură", a spus primar oraşul Teleneşti, Vadim Lelic.



Pe lângă reuşitele conducerii raionului Teleneşti, vicepreşedintele Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Cebotari, a ţinut să puncteze şi succesele guvernării.



"1600 de km de drum reparate într-un singur an. În anii precedenţi mai mult de 200 de km nu puteau să fie reparaţi, iar de acest proiect a beneficiat şi raionul Teleneşti", a spus vicepreşedintele Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Cebotari.



Ulterior, conducerea PDM a înmânat carnetele de partid noilor membri ai formaţiunii, aproape 70 la număr.