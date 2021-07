Proiect unic în țară. Fondatoarea unei platforme de caritate a lansat ”Biblioteca de oameni

Societatea modernă pare să se transforme într-un tribunal, în care fiecare dintre noi este judecat după exterior, locul de muncă sau statutul social. La această concluzie a ajuns fondatoarea unei platforme de caritate, Steluţa Andreeva, care a decis să lanseze un proiect unic în ţară, întitulat ”Biblioteca de oameni”. În cadrul lui, trecătorii au putut timp de 30 minute să asculte istoriile altora fără să-i întrerupă sau să-i întrebe ceva."Mă numesc Viorica Toma, am 45 de ani şi sunt şofer de troleibuz şi pentru asta sunt judecată."Viorica Toma a visat de mulţi ani să îmbrăţişeze această meserie, care până nu de mult le aparţinea doar bărbaţilor. Stereotipul a fost întreţinut chiar şi de soţul ei, care îi spunea că este mai potrivită pentru funcția de taxatoare."Soţul ştia că vreau să fiu şofer de troleibuz, dar nu îmi permitea, îmi spunea că nu vreau să achit accidente, fiindcă doamna e doamnă, deci m-a dat într-o parte în felul ăsta."Iar Lidia Telecov, în vârstă de 91 de ani, are o carieră fantastică în spate ca organizator de concerte. În spatele eleganţei sale se ascund însă trăiri greu de imaginat. Şi-a pierdut toţi banii după ce i-a depus într-o bancă apoi falimentată şi a trăit adevăratele orori ale sistemului sovietic. Femeia spune că des este judecată pentru stilul şi pozitivismul pe care îl adoptă la cei 91 de ani."Chiar am aşa o vecină care nu prea îi place că mă simt bine. Necătând că nu muncesc arăt în fiecare zi ca la serviciu, nu umblu în halate."Toate aceste istorii le-au putut afla mai mulţi trecători în cadrul evenimentului organizat în scuarul "Mihai Eminescu", unde au fost invitaţi cinci protagonişti. Aşa, organizatorii îşi doresc ca moldovenii să se dezvețe de obiceiul atât de înrădăcinat în societatea noastră, de a judeca după aspect sau meserie."Am mari emoţii de viaţa protagonistei din faţa mea şi mă întreb cât oare poate omul depăşi în viaţă."Organizatorul evenimentului, Steluţa Andreeva, spune că i-a venit această idee după ce a urmat un program de instruire în Danemarca."Fiecare din noi avem istorii în spate pentru care suntem judecaţi pe nedrept sau etichetaţi. Şi atunci manifestul de astăzi este pentru a ne asculta şi să dăm o şansă celui din faţa noastră. Să povestească istoria din partea cealaltă a prejudecăţilor."Aşa că, partenerul evenimentului s-a oferit a fi Biblioteca Municipală "Bogdan Petriceicu Haşdeu", care susţine că ştie cel mai bine ce înseamnă să fii judecat după copertă."În experienţa bibliotecilor publice ne confruntăm cu situaţii similare, cărţile sunt ignorate pentru că sunt etichetate de cititori fie are volumul prea mare, fie nu-i place coperta."Potrivit organizatorilor evenimentul va avea loc semestrial la Biblioteca Municipală "Bogdan Petriceicu Haşdeu". Proiectul "Biblioteca Umană" se desfăşoară în 50 de ţări şi a fost lansată în premieră de către Danemarca.