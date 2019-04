Proiect UNIC care a reunit Moldova, Ucraina și Bulgaria. Cele mai frumoase pisici, răsfăţate la expoziţia "Soarele din pocal"

Zeci de pisici au fost mângâiate şi răsfăţate la expoziţia internaţională "Soarele din pocal", un proiect unic care a reunit participanți din Moldova, Ucraina și Bulgaria.

Nu oricine a putut participa: singurele acceptate au fost felinele cu pedigree, cu paşaport şi vaccinuri la zi.



Pisica Highland Straight a fost în centrul atenției. Coloritul uimitor și atitudinea prietenoasă sunt caracteristice acestor pufoase feline: "Am venit în Moldova din orașul Odesa ca să vă arătăm acest motan frumos. În 2018 a luat locul trei printre pisoii juniori din Ucraina".



Pisica AzAlia este o bengaleză snow care deţine titlul de Grand Euro Champion: "Este o rasă foarte activă, nu sunt pentru oamenii leneși. Trebuie să te joci, să alergi cu ele".



Spectatorii care au venit la expoziție au rămas încântați:



"Am fost anul trecut, ne place foarte mult".



"Am venit pentru că fiica iubește motanii. Vrem sa cumpărăm un animal de companie".



"Am venit astăzi aici cu fiul meu și cu fiica vecinilor. Am vrut să vedem Maine Coon".



Punctul de atracţie al expoziției au fost pisicile Maine Coon, feline de talie mare care depăşesc un metru în lungime.



Astăzi este ultima zi de expoziţie. Biletele costă 30 de lei, iar pentru copii și pensionari intrarea este liberă.