Proiect inedit la "Teatrul fără nume" din Capitală. Piesa "Bolnavul imaginar" de Moliere, într-o co-producţie moldo-franco-ucraineană

Luna viitoare, "Teatrul fără nume" din Capitală va lansa un proiect inedit: piesa "Bolnavul imaginar" de Moliere, într-o co-producţie moldo-franco-ucraineană, regizată de un francez după o scenografie semnată de o ucraineancă.

"Eu sunt sigur că ceea ce se întâmplă cu premiera care vine a domnului Jules Audry, va fi o neobişnuită întâlnire a unui francez cu un francez şi cu publicul din Basarabia şi din Moldova."



În spectacolul moldo-franco-ucrainean sunt implicaţi în jur de 17 actori ai teatrului.



"Atunci când am discutat că va veni un regizor din Franţa să monteze, anume să fie ceva din Moliere fiindcă dacă vorbim de dramaturgia noastră noi altfel îl simţim pe Matcovschi, Druţă, cei care sunt ai noştri, credem că un regizor din Franţa altfel îl simte pe Moliere."



"Este foarte important pentru că este o deschidere, este o altă dimensiune, este o internaţionalizare, e o altă dimensiune în proiectul nostru."



Şi regizorul francez, Jules Audry, spune că are aşteptări mari de la proiect şi speră ca spectacolul să devină un hit al toamnei.



"Este o echipă foarte plăcută şi este minunat să lucrăm iar procesul de comunicare este foarte bun. Sper ca publicul să fie foarte receptiv cu estetica spectacolului şi va înţelege drama şi comedia."



Şi scenografa ucraineană speră la un rezultat grandios.



"Ar trebui să fie o conlucrare foarte bună. În principiu, am petrecut puţin timp aici şi am înţeles că sunt ca acasă, nu este nicio diferenţă, în afară de limbă."



Premiera spectacolului "Bolnavul Imaginar" este preconizată în data de trei septembrie.