Proiect finanţat de Banca Mondială. Un liceu din Cărpineni, cea mai modernă şcoală de stat din ţară

Liceul "Ştefan Holban" din satul Cărpineni, raionul Hânceşti, este un adevărat reper pentru instituţiile de învăţământ din ţară, chiar şi pentru cele private. Printr-un proiect finanţat de Banca Mondială, liceul a devenit cea mai modernă şcoală de stat din ţară.

La intrarea în clădire, elevii şi profesorii au la dispoziţie un automat pentru dezinfectarea mâinilor. Orele se ţin în laboratoare sau săli de clasă dotate cu aer condiţionat şi internet, unde creta şi tabla de sticlă sunt de domeniul trecutului.



"Avem şapte clase în care sunt aceste display-uri şi în aceste clase noi nu avem tablă de scris, fiindcă tablele au aşa un stilou, în loc de cretă, folosim stilou. Eu, de exemplu, vreau să fie cu linii aşa sau linii aşa. Iată, aleg pătrăţele şi eu pot scrie, data de 30 august", a menţionat Tamara Macari, director Liceul "Ştefan Holban".



Băncile cu scaune tapiţate sunt pentru o singură persoană şi fiecare elev are dulăpiorul lui. Profesorul de istorie spune că orele sunt acum mult mai interesante, iar elevii, mult mai atenţi.



"Noi am inclus şi o cameră video, care văd şi colegii deci când avem nevoie de prezentat materialul şi se face partajare la ecran şi ce vede elevul din clasă vede şi cel de acasă. De exemplu, noi am avut câţiva elevi din Mingir care sunt la 14 km şi dacă nu reuşeau să se deplaseze atunci se face lecţia online", a menţionat Sergiu Mandiş, profesor de istorie Liceul "Ştefan Holban".



Explicaţiile profesorilor sunt facilitate de utilizarea roboţilor.



"Aceşti roboţei au diferiţi senzori. Girosenzorul ne foloseşte pentru a coordona cu acest roboțel şi a-i da comandă un anumit unghi să facă, o cotitură de un anumit unghi. Dacă la matematică noi vedem pe tablă, pe hârtie, unghiul ăsta de 90 de grade, de 30 de grade, programându-l pe roboțel să îndeplinească acest pas. Elevul vede clar ce înseamnă 90 de grade, ce înseamnă un unghi drept, sau 180 de grade", a precizat Andrei Chistol, profesor la Liceul "Ştefan Holban".



Laboratoarele de fizică, chimie şi biologie sunt dotate cu tehnică pentru orele practice, iar blocurile sanitare au fost renovate. Şcoala dispune de acces pentru persoanele cu dizabilităţi şi are şi cămin pentru elevii care vin din satele mai îndepărtate.



"Pentru elevi sunt pregătite odăile cu 4 paturi. Sunt pregătite şi băile ca să le putem asigura igienizarea. Aici este sala de pregătire pentru ore, care-i aşteaptă pe copii să-şi realizeze temele. Cantina în care fiecare îşi poate pregăti masa", a declarat Tamara Macari, director Liceul "Ştefan Holban".



Zece milioane de lei a costat reparaţia liceului, iar pentru mobilier şi materialul didactic au mai fost cheltuite patru milioane de lei. Renovarea a fost făcută prin proiectul „Reforma Învăţământului în Moldova” gestionat de Ministerul Educației şi finanţat de Banca Mondială.