Proiect de lege controversat. Conducerea ţării şi-ar putea angaja membrii staf-ului în consiliile de administraţie a întreprinderilor de stat

Conducerea ţării şi-ar putea angaja membrii staf-ului în consiliile de administraţie a întreprinderilor de stat. Odată numiți în funcții, aceştia vor fi plătiţi suplimentar. Proiectul de lege, autorul căruia este deputatul PAS, Olesea Stamate, a fost votat de majoritatea parlamentară, în prima lectură.

"Necesitatea acestui proiect este dictată de insuficienţa personalului calificat şi expertiză, pentru a fi încadrat în consiliul de administrare a întreprinderilor de stat."



Iniţiativa legislativă a fost criticată de opoziţie.



"Noi de fapt asistăm la o practică cum sub anumite persoane, facem anumite proiecte de lege. Puteţi să ne enumeraţi măcar familiile la cei care sunt angajaţi în Parlament, şi facem acest proiect de lege. "



" Nici nu cunosc numele de familie a persoanelor care sunt în cabinetul persoanelor menţionate în proiectul de lege."



"Aceste persoane din cabinetul persoanelor de demnitate publică nu vor fi promotorii influenţei acestor persoane de demnitate publică? Nu vor influenţa deciziile? Fiindcă ei o să aibă o putere mai mare. Uite şeful mi-a zis aşa. Nu aveţi temeri de asta? "



Iar fostul vicepreşedinte al Parlamentului, Alexandru Slusari, susţine că proiectul de lege a fost aprobat cu încălcarea normelor de procedură:



"Nu a fost discutată, nu au avut loc audieri publice, votată în prima lectură în grabă şi chiar contravine logicii. Din punctul meu de vedere, se aplică duble standarde. Dacă această iniţiativă legislativă ar fi apărut în perioada lui Dodon, din partea socialiştilor, sunt convins că noi cu PAS, eram pe pragul Parlamentului să protestăm."



"Domnul Slusari nu are decât să protesteze dacă crede, dacă consideră că e necesar. "



Expertul economic Roman Chirca crede că iniţiativa ar putea genera conflicte de interese:



"Pentru că pe de o parte reprezintă o autoritate publică care are obiectivul de a elabora politici, pe de altă parte sunt implicaţi formal sau chiar şi plenar în gestiunea unor anumite întreprinderi de stat şi acest conflict de interese este unul evident. ”



Iniţiativa legislativă îi vizează pe funcţionarii încadraţi în cabinetele preşedintelui ţării, premierului, viceprim-miniştrilor, preşedintelui Parlamentului şi miniştrilor.