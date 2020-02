Programul "Un doctor pentru tine" a fost relansat. Vezi orarul vizitelor (DOC)

Programul „Un doctor pentru tine”, care are drept scop asigurarea populației din mediul rural la servicii medicale gratuite, va ajunge în acest an în raioanele din Republica Moldova, printre care Ungheni, Soroca, Orhei, Nisporeni etc, anunţă Ministerul Sănătăţii.

Astfel, populația va avea acces la consultații gratuite prestate de medici cardiologi, endocrinologi, oftalmologi și neurologi, servicii medicale stomatologice gratuite pentru copii, screening prin radiografia pulmonară, în scopul depistării active a tuberculozei și cancerului pulmonar, screening prin mamografie, în scopul depistării precoce a stărilor precanceroase și a cancerului mamar la populația feminină.

În context, în perioada 03-28 februarie curent, vor fi prestate servicii medicale stomatologice pentru copiii din statele Chiperceni, Susleni, Berezlogi, Biești, Peresecina, Ghetlova, Ivancea, Seliște, ale raionului Orhei, iar de pe 04 până pe 21 februarie, se va organiza screening-ul afecțiunilor pulmonare pentru populația din raioanele Telenești și Criuleni.

Programul „Un doctor pentru tine!” a fost lansat în 2018 de către guvernul lui Pavel Filip, la iniţiativa fostului preşedinte al PDM Vlad Plahotniuc.

În total, în cadrul programului, au fost consultate circa 80 mii de persoane, printre maladiile depistate fiind: patologii pulmonare, tuberculoză pulmonară evolutivă, sechele după tuberculoză pulmonară suportată, patologii ale glandelor mamare, cancer mamar, tumori benigne etc.