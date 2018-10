Programul Prima Casă: O familie de militari din Bălţi şi-a îndeplinit visul de a avea propria locuinţă

O familie de militari din oraşul Bălţi şi-a îndeplinit visul de a avea propria locuinţă. Soţii Zibriţchi au beneficiat de un credit de la bancă în valoare de 320 de mii de lei, în cadrul programului guvernamental "Prima Casă 1".



"Noi am procurat prin programul Prima Casă un apartament cu două odăi. Am stat mai întâi cu chirie la o casă la sol, apoi când a apărut copilul am stat într-un apartament cu o odaie. Şi din necesitate a familiei am hotărât să luăm acest apartament cu două odăi", a menţionat Dumitru Zibriţchi, militar Brigada 1 Infanterie Motorizată Bălţi .



Cei doi soţi şi-au luat creditul pe un termen de 10 ani. Iniţial, aceştia au plătit 10 la sută din suma totală a împrumutului.



"Este o locuinţă spaţioasă faţă de unde am locuit până acum. Suntem foarte mulţumiţi că ne-am cumpărat o casă. Recomandăm la toţi tinerii specialişti, care nu deţin o locuinţă", a spus Doina Zibriţchi, militar Brigada 1 Infanterie Motorizată Bălţi



De un credit a beneficiat şi alt militar al Brigăzii 1 din Bălţi. Dumitru Ogorodnic este căsătorit şi are un copil. El optat pentru un apartament gata mobilat.



"De când locuiesc la Bălţi am schimbat trei gazde. Este foarte problematic, mai ales cu familia să te muţi de la o gazdă la alta. Locuinţa are 45 de metri pătraţi, cu două odăi, avem toate comodităţile. Am luat o sumă de 270 de mii de lei", a precizat Dumitru Ogorodnic.



Familia urmează să întoarcă creditul timp de 15 ani. Totodată, soţii Ogorodnic se gândesc să treacă la Programul Prima Casă 2 şi 3 pentru a beneficia de compensaţii din partea statului.



Până acum, au fost acordate 540 de credite. Suma totală se ridică la aproximativ 26 de milioane de lei.