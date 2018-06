Programul Prima Casă îşi extinde lista beneficiarilor. Cum vor putea lua credite cei care au moştenit o casă de la părinţi

Programul "Prima Casă" îşi extinde lista beneficiarilor. În cadrul proiectului vor putea lua credite chiar şi cei care deţin, prin moştenire, o casă în sate. Excepție fac localităţile din municipiul Chişinău. De asemenea, dosarele vor putea fi depuse şi de moldovenii care au în proprietate exclusivă sau comună cu alţi membri ai familiei o locuinţă în care fiecărei persoane îi revine cel mult şase metri pătraţi. Modificările au fost aprobate deja de Guvern.



Luminița Creciun este studentă. Ea are o casă în localitatea de baştină, dar vrea să se stabilească în Capitală.



"Eu cred că sunt mai multe oportunităţi, poţi să îţi găseşti un loc de muncă mai bun. Cred că, în viitor, dacă o să muncesc în Moldova, voi aplica şi eu la "Prima Casă", a spus Luminiţa Creciun, studentă.



"În practică am depistat situaţii când sunt persoane care au moştenit sau prin donaţii undeva în ţara au o căsuţă, dar ei trăiesc efectiv, de exemplu, în altă localitate sau la Chişinău şi ei nu puteau aplica. Vrem să scoatem această problema, ca să lărgim cercul de beneficiari ai programului "Prima Casă", a spus Sergiu Sârbu, deputat PDM.



O altă modificare prevede ca familiile care locuiesc în apartamente mici să-şi poată cumpăra un imobil mai spaţios.



"Proiectul are ca scop lărgirea numărului persoanelor, eligibile pentru programul de stat "Prima Casă". Persoanele care împreună cu soţ, soţie şi copii până la 18 ani trăiesc într-o locuinţă mai mică decât şase metri pătraţi pentru fiecare membru al familiei", a spus Octavian Armaşu, ministru al Finanţelor.



Locuitorii Capitalei sunt mulţumiţi de aceste revizuiri.



"Dacă cetăţenii o să aibă acces mai uşor la credit, desigur, de ce nu. Important este să fie făcut pentru oameni, ca să beneficieze cât mai mulţi."



"Prima Casă este un program foarte bun pentru tineri. Ar fi bine să fie şi după 40 de ani, pentru că unii oameni tot nu au locuinţe. Aş ajuta şi copiii mei, le-aş da un sfat."



Programul "Prima Casă" este destinat cetăţenilor care au până la 45 de ani, angajați oficial şi care nu au alte imobile sau credite ipotecare. Salariul trebuie să fie cel puțin dublu faţă de rata lunară, iar statul va garanta 50% din soldul creditului acordat.

Costul locuinţei nu trebuie să depăşească un milion de lei, iar rata inițială este de 10 la sută din preț. De asemenea, recent a fost anunţat şi programul "Prima Casa 2" destinat bugetarilor.