Programul Prima Casa împlineşte vise. O jurnalistă Publika TV a devenit proprietara unui apartament

foto: publika.md

Visul de a avea propria locuinţă poate deveni realitate prin Programul guvernamental "Prima Casă". De acest lucru s-a convins şi realizatoarea emisiunii "День за днем" la Publika TV, Victoria Criucova. Tânăra a aplicat acum o lună la acest program, iar de curând a devenit proprietara unui apartament.



Victoria Criucova are 29 de ani. Aceasta recunoaşte că şi-a dorit de mult timp să aibă propria locuinţă, însă visul părea a fi prea ireal de aceea a decis să aplice la programul "Prima casă".



"Principalul avantaj al proiectului este că nu este obligatoriu să deţii o sumă mare de bani, prima rată este minimală, 10 la sută. Astfel, am înţeles că acest program mi se potriveşte. Mai mult, analizând criteriile, am înţeles că eu sunt eligibilă pentru a aplica. Asta pentru că eu nu deţin nici un imobil, nu am nici o datorie faţă de stat sau banci, am o istorie de creditare bună", a spus Victoria Criucova, jurnalist.



Cel mai greu, spune tânăra a fost să găsească apartamentul potrivit. Chiar dacă mai este mult de lucru, Victoria visează deja că apartamentul său va fi mereu plin de oameni dragi.



"Mie mi s-a părut că anume acest lucru a fost cel mai dificil, să găsesc ceea ce mi se potriveşte, să se potrivească ca preţ, ca amplasare, ca stare în care se află. Pentru aceste căutări am avut nevoie de 2-3 luni. Desigur aş fi vrut să îmi procur un apartament în care să pot deja locui, dar la ziua de astăzi este doar aşa, varianta albă. Nu pot să spun când o să locuiesc aici", a mai spus Victoria Criucova, jurnalist.



Potrivit reprezentanţilor băncii depunerea actelor pentru solicitarea unui astfel de credit este una simplă şi accesibilă.



"La depunerea cererii se prezintă adeverinţa de salariu de la angajator semnată şi ştampilată de către acesta, copia carnetului de muncă şi buletinul în original", a menţionat Ana Pereu, şefa secţiei creditare.



Creditele pentru programul "Prima Casă" pot fi solicitate la cinci bănci partenere. Doritorii își pot procura orice casă care costă cel mult un milion de lei. Ei trebuie să achite un avans iniţial de doar 10 la sută. Dobânda împrumuturilor este de 9,03 la sută. Programul "Prima casă" a fost lansat la iniţiativa premierului Pavel Filip şi este funcțional din 26 martie.