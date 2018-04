Programul Prima Casă, din ce în ce mai solicitat. Numărul celor care se adresează agenţiilor imobiliare a crescut cu 20 la sută

"Prima Casă" este din ce în ce mai populară. De la lansarea proiectului, numărul celor care se adresează agenţiilor imobiliare a crescut cu 20 la sută. În aceste condiţii, companiile de profil au delegat angajaţi care se ocupă nemijlocit de ofertele din cadrul programului.



"Buna ziua. Am venit cu o întrebare al Dumneavoastră. Mă interesează un apartament cu o cameră.

-La ce preţ?

-Până la 33-35 de mii

-Etajele care doriţi?

-Etajul 4-5."



Aceasta femeie se interesează de ofertele disponibile în cadrul programului "Prima Casă". Clienta vrea un apartament într-o zonă liniştită. Reprezentanţii agenţiei spun propunerile lor acoperă toate exigenţele.



"Solicitări sunt foarte multe. Zilnic am solicitări de la câteva zeci de persoane, cineva îmi scrie pe Facebook, cineva mă contactează la telefon. Practic fiecare al doilea client doreşte să procure prin acest program", a spus Pavel Borta, agent imobiliar.



De exemplu, un apartament de 50 de metri pătraţi, care este parţial mobilat, costă 40 de mii de euro.



"Pentru a procura acest apartament cu o cameră în cadrul programului "Prima Casă", va trebui să achitaţi prima rată de 4.000 de euro, iar lunar veţi achita câte 300 de euro. Apartamentul se află în sectorul Botanica al Capitalei şi a fost dat în exploatare anul trecut."



Cei cu venituri modeste pot opta pentru apartamente în case mai vechi.



"Dacă o familie are un buget destul de mic şi are doi copii, spre exemplu, ei bineînţeles se axează pe un apartament de pe piaţă secundară cu reparaţie. Toate familiile care stau în chirie îşi pot permite să cumpere apartament prin aceasta metodă", a spus Alexandru Lifianov, directorul companiei imobiliare.



"Avem peste 20 de proiecte la care noi lucrăm, toţi cu solicitare de a procura apartamente prin programul "Prima Casă". Acum mulţi dintre clienţii noştri au înţeles că a lua un credit la bancă este mult mai convenabil, decât a plăti chiriilie", a spus Ilie Sopivnic, directorul companiei imobiliare.



Potrivit uniunii companiilor din domeniu, programul "Prima Casă" va impulsiona piaţa imobiliară.



"Vorbim cu directorii băncilor care la fel confirmă, noi colaborăm cu ei şi am dedicat acestui proces o persoană. Mai avem o notă pozitivă că Uniunea Agenţiilor Imobiliare a semnat un parteneriat cu UTM, din luna mai vom face cursuri pentru reprezentanţii agenţiilor imobiliare", a spus Andrian Toderaşcu, preşedintele Uniunii Agenţiilor Imobiliare.



La programul "Prima Casă" pot depune dosarele cetăţenii cu vârsta de până la de 45 de ani, angajați oficial, care nu au alte imobile, dar și alte credite ipotecare. Salariul trebuie să fie cel puțin dublu faţă de rata lunară, iar statul va garanta 50% din soldul creditului acordat. Costul locuinţei nu trebuie să depăşească un milion de lei, iar rata inițială este de 10 la sută din preț.