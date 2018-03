Programul "Prima Casă" a fost lansat astăzi oficial. Când vor putea tinerii să depună dosarele

Programul "Prima Casă" a fost lansat astăzi oficial. De luni, beneficiarii vor putea deja depune dosarele la bănci. Potrivit ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu, cei care vor să-şi cumpere o locuinţă trebuie să achite un avans iniţial de doar 10 la sută din costul casei. Mai mult, pentru ei au fost micşorate taxele de stat şi cele notariale.

Octavian Armaşu a adus şi un exemplu. Potrivit lui, o familie care are un venit lunar de opt mii de lei, ar putea să-şi permită o locuinţă de 25 de mii de euro.



"Zicem, familia mea are un venit mediu lunar de 8 mii de lei şi cînd spun familia am în vedere soţul, soţia şi tot aici pot să participe rudele de gradul întâi, adică părinţii. Şi dacă toţi împreună adună un venit de opt mii de lei, atunci la rata dobânzii, care la moment este de 9,03, pe o perioadă de 25 de ani sau 300 de luni, suma creditului maxim care poate să beneficieze familia este de 475 mii de lei, sau costul locuinţei ar fi de 528 mii de lei", a declarat Octavian Armaşu, ministrul Finanțelor.



Creditele ipotecare vor fi accesibile în trei bănci, Victoriabank, Moldova Agroindbank şi Moldindconbank. Oamenii pot afla mai multe detalii despre acest program, la numărul 022 60 65 sau se pot informa de pe site-ul: primacasa.gov.md.



La Programul "Prima Casă" pot aplica cetăţeni cu vârsta de până la de 45 de ani, angajați oficial și care nu au alte imobile, precum și credite ipotecare. Salariul trebuie să fie cel puțin dublu faţă de rata lunară, iar statul va garanta 50 % din soldul creditului acordat. Pentru 2018, în bugetul de stat este prevăzut un fond de garantare în valoare de 50 milioane de lei.

Implementarea programului va fi realizată prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii.