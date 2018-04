Programul Prima Casă a făcut încă o familie fericită. Tinerii au primit credit imobiliar pentru prima lor locuinţă

În ziua în care au împlinit un an de căsnicie, au primit şi aprobarea băncii pentru creditul imobiliar. Familia Prodan este noul beneficiar al programului "Prima Casă".



Soții Prodan se vor muta în curând într-un apartament din sectorul Buiucani, care valorează 37 de mii de euro. Pentru că nu aveau toată suma, tinerii au apelat la programul "Prima Casă".



"Următorii pași sunt să semnăm asigurarea, să procurăm asigurarea pentru apartament. Apoi, să ne întâlnim cu vânzătorul și plecăm la notar, după aia efectuăm tranzacția. Planificăm săptămâna asta deja să ne mutăm, la finele săptămânii", a spus Alexandru Prodan, beneficiarul creditului.



Soţii Prodan sunt bucuroşi că acum vor plăti rata la bancă şi nu chiria lunară.



"Deja de un an jumătate stăm la chirie și demult ne dorim să avem propriul nostru apartament. La moment, era mai bun decât o ipotecă, deoarece trebuie doar 10 procente să achităm și pentru noi era mai ușor să strângem 10 procente decât 30", a zis Elena Prodan, beneficiar.



Familia a fost primul client al filialei băncii care le-a aprobat creditul.



"În primul rând, termenul de achitare, termenul de achitare este de până la 25 de ani, costurile creditului tot sunt reduse, sunt mai multe facilități. Plus la asta, se face o singură asigurare. La un credit ipotecar obișnuit sunt două asigurări", a declarat Ana Pereu, şefă de secţie a unei bănci.



De la lansarea programului şi până astăzi, 14 cereri au ajuns la ODIMM, organizația care implementează proiectul "Prima Casă" și care aprobă garanția oferită de stat. Dintre acestea, opt deja au fost aprobate.

Proiectul permite cumpărarea unei case care să coste cel mult un milion de lei. Solicitanții trebuie să achite un avans iniţial de doar 10 la sută, de trei ori mai mic decât la creditele ipotecare obişnuite. Programul a fost lansat la iniţiativa premierului Pavel Filip.