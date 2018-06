Programul Prima Casă a făcut încă o familie fericită la Cahul. Cine sunt beneficiarii creditului cu numărul 100

O familie din Cahul este beneficiara creditului cu numărul o sută din cadrul programului "Prima Casă". Soţii Doicu şi-au cumpărat o locuinţă în oraş, pentru care au plătit 11 mii de euro.

Anterior, ei au locuit în satul Slobozia Mare şi erau nevoiţi să facă naveta pentru a ajunge la muncă.



Sergiu şi Natalia au hotărât recent să ia un credit ipotecar, iar la bancă le-a fost recomandat programul "Prima Casă".



"Ne-am apropiat aici la filială şi am întrebat cum se poate de luat un credit. Şi ne-a spus că este proiectul cu Prima Casă. Am socotit că este mai uşor şi pe o perioadă mai lungă de timp şi este mai uşor de plătit", a spus beneficiarul "Prima Casă", Sergiu Doicu.



Familia are doi copii, de 5 şi 8 ani, iar faptul că s-a mutat în oraşul Cahul îi va aduce mai multe oportunităţi.



"Mult mai comod pentru că sunt şcolii, grădiniţe mai aproape. Sunt multe şcoli adăugător un sport, un dans, o muzică, o artă", a spus beneficiar "Prima Casă", a spus beneficiarul "Prima Casă", Natalia Doicu.



Soţii Doicu sunt primii beneficiari a programului "Prima Casă" din Cahul. De asemenea, încă o familie aşteaptă să primească garanţia de la stat.



"Avem multe cereri de acuma de la clienţi, mai multe consultaţii şi o parte din beneficiari de acum au beneficiat de credite. Mulţi sunt în căutarea apartamentelor şi caselor care le-ar conveni pentru a le procura", a spus șeful bancii, oraşul Cahul, Zaharia Groza.



Până acum, peste 120 de familii din toată ţara au primit garanţiile din partea statului pentru a-şi procura o locuinţă. Programul "Prima Casă" a fost lansat la iniţiativa premierului Pavel Filip. La el pot aplica persoane cu vârsta de până la 45 de ani, angajate oficial și care nu au alte credite ipotecare.