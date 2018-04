Programul Prima Casă a făcut fericită astăzi prima familie. Armașu: Este un început frumos

Programul Prima Casă a făcut fericită astăzi prima familie. Aceștia au cumpărat o locuință prin intermediul programului.

Aceasta familie singură și-a găsit casa, singură și-a ales banca, nimeni nu le-a impus firme de construcții. Statul vine să-i susțină. Este declarația făcută de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.

"Astăzi avem prima familie fericită care a obținut creditul ipotecar "Prima Casă". Este prima familie care a reuțit să-și cumpere o locuință prin acest program. Ne bucurăm pentru ei, le urăm bun veniti în casa nouă, să-și construiască viitorul acasă și sper familii din astea să fie cât mai multe. Noi când am făcut acest program, toate interesele noastre erau îndreptate spre acești tineri, ca ei să poată să-și cumpere o casă. Aceasta familie singură și-a găsit casa, singură și-a ales banca, nimeni nu le-a impus firme de construcții. Statul vine să-i susțină. Eu cred că este un început frumos.



Garanția este de un miliard de lei. 50 de milioane de lei este un provizion care noi îl punem deoparte pentru eventuale situații. Noi am luat nivelul de risc 5 la sută. Vreau să vă zic că în România, unde acest program rulează din 2009, nivelul de risc este sub 2 la sută. Eu cred că și noi o fim la același nivel", a spus ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.

PUBLIKA.MD amintește că din data de 26 martie 2018 tinerii pot să depună deja o cerere la Bancă și să se înscrie în programul Prima Casă. Acest proiect este unul accesibil și vine în ajutorul tinerilor.