Programul Prima Casă 4: Cine sunt persoanele care vor putea beneficia și care sunt condițiile

"Prima Casă" se extinde. În luna iunie ar putea fi lansat programul Prima Casă 4, care se va adresa tuturor angajaţilor, indiferent de domeniul de activitate. Anunţul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Ion Chicu, la conferinţa organizată la un an de la lansarea proiectului "Prima Casă".

"În iunie 2019 dacă se reuşeşte cu instaurarea guvernului, parlamentului etc. Să lansăm extensia prima casă 4. Este vorba de compensări pentru cei care lucrează şi sunt angajaţi oficial în câmpul muncii indiferent în care sector, dar după o formulă specială care ţine cont de contribuţia fiecăruia la bugetul public naţional", a menționat Ion Chicu, ministrul Finanţelor.



Ministrul nu a oferit alte detalii. Demnitarul a precizat că de la lansarea proiectului PRIMA CASĂ anul trecut, 1800 de oameni şi-au achiziţionat locuinţe. Valoarea totală a imobilelor cumpărate depăşeşte un miliard de lei. Statul a oferit compensaţii de 1,3 milioane de lei bugetarilor şi familiilor cu mulţi copii.



Soţii Semeniuc s-au mutat în propria casă, după ce au stat ani de zile la gazdă. Pentru că au patru copii, aceştia s-au încadrat în proiectul PRIMA CASĂ 3. Statul a achitat valoarea totală a apartamentului, iar beneficiarii plătesc doar dobânda creditului, adică 1400 de lei pe lună timp de 20 de ani.



"De când am apelat la proiectul "Prima Casă" şi am fost acceptaţi, deja patru familii m-au sunat, s-au interesat, le-am dat sfaturi. Deja o familie se mută", a zis Arcadi Semniuc, beneficiar al Programului "Prima Casă 3".



Multe alte persoane au reuşit să aibă un cămin datorită programului "Prima Casă".



"Chiar eram pregătit să plecăm cu totul din ţară, deoarece nu aveam spaţiu locativ, nu vedeam un viitor, dar, în prezent, beneficiind de acest program, ne-am schimbat viziunea", a zis Ion Begșceanov, beneficiar al Programului "Prima Casă 3".



"Am încercat, la bancă, cu câţiva ani în urmă, să luăm un credit. Nu ni l-au acordat. Noi voiam o sută de procente, nu aveam nimic, nici prima rată, nimic, trebuia să avem ceva să punem în gaj şi nu ne-a ieşit. Dar, acum,deja a fost bine, cu proiectul "Prima Casă", a zis Aliona Jdanov, beneficiară a Programului "Prima Casă 3".



Autorităţile prognozează ca până în anul 2023, numărul beneficiarilor să ajungă la 15 mii.



"Aceşti 15 mii de beneficiari, anual, ar contribui la Bugetul Public Naţional, numai sub formă de impozite şi alte plăţi salariale, în jur de 720 de milioane de lei. Eu cred că aceste cifre sugerează multe. Acest proiect este şi un exemplu de iniţiativă publică, care, prin costuri minime, aduce beneficii majore", a menționat Ion Chicu, ministrul Finanţelor.



Programul "Prima Casă", lansat de Guvern, este destinat cetăţenilor de până la 45 de ani, angajați oficial şi care nu au alte credite ipotecare. Statul garantează 50 la sută din soldul creditului acordat, iar costul locuinţei nu trebuie să depăşească un milion de lei. Rata inițială este de 10 la sută din preț.

Tot anul trecut, programul a fost extins prin "Prima Casă 2", proiect destinat medicilor, profesorilor, poliţiştilor, militarilor şi altor angajaţi ai instituţiilor de stat, cărora statul le achită jumătate din creditul luat pentru procurarea apartamentului.

De asemenea, programul Prima Casă se adresează şi familiilor cu copii. În cadrul "Prima casă 3", statul compensează cu 10, 25, 50 şi chiar sută la sută costul creditului locuinţelor, în funcţie de numărul de copii, iar beneficiarii plătesc doar dobânda.