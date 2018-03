Programul guvernamental "Mărțișor de acasă" s-a desfășurat în orașele Haga și Bruxelles

Pe data de 03 martie curent, în Haga, Olanda a fost dat start Programului „Mărțișor de acasă”, lansat în diasporă de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Biroului relații cu diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos și a Grupului de inițiativă „Noroc Olanda”.

Mai mulți moldoveni s-au reunit în incinta sălii Theater in De Steeg, pentru a marca sosirea primăverii, dar și a celebra Mărțișorul în contextul includerii acestuia în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO. Evenimentul a debutat cu „Mărțișor călător”, ediția a IV-a, organizat tradițional de către comunitatea moldovenilor din Olanda. Această activitate are ca scop promovarea valorilor culturale naționale precum și consolidarea persoanelor originare din Moldova și presupune ca mărțișoarele confecționate de către cetățenii noștri să fie dăruite vecinilor, colegilor și prietenilor și, totodată, să le povestească despre tradițiile noastre. Trupa Alex Calancea Band din Republica Moldova a creat o atmosferă deosebită de sărbătoare, susținând un program artistic gândit în mod special pentru diasporă.

A doua zi, 04 martie, Programul guvernamental „Mărțișor de acasă” s-a desfășurat în or. Bruxelles, Belgia. Moldovenii stabiliți în această regiune au avut parte de aceleași emoții pozitive.

Alături de cetățenii noștri din Olanda și Belgia au fost Olga Coptu, șef al BRD, Victoria Comerzan, consultant principal BRD, împreună cu Ghenadie Crețu, coordonator de programe la Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Moldova, care le-au adus cuvinte de felicitare membrilor diasporei Republici Moldova cu prilejul sosirii primăverii. De asemenea, reprezentanții BRD au avut discuții cu cetățenii noștri privind activitatea BRD și programele destinate diasporei.

„Mărțișor de acasă” urmează să se desfășoare în Grecia or. Atena (11 martie), România or. București (24 martie) și Spania or. Barcelona (25 martie). Programul este organizat în conformitate cu planul de acțiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea Strategiei naționale „Diaspora – 2025”, în care este prevăzut elaborarea și implementarea programelor destinate menținerii identității naționale, culturale și lingvistice, având drept scop consolidarea diasporei, promovarea tradițiilor și a imaginii pozitive a Republicii Moldova peste hotare prin intermediul „Mărțișorului”, precum și păstrarea legăturilor emoționale, culturale și de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare cu țara de origine.