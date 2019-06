Programul de activitate al Guvernului Sandu, făcut public la două săptămâni de la învestire

foto: publika.md

Programul de activitate al Guvernului Sandu a fost făcut public la două săptămâni de la învestire. Durata acestuia este de doar jumătate de an, asta în timp ce un program de guvernare este elaborat, de regulă, pentru perioada întregului mandat, adică pentru patru ani. Mai mult, o mare parte a promisiunilor incluse în documentul publicat pe site-ul executivului au fost încălcate de alianţa Sandu-Dodon, chiar din primele zile după învestirea noului Guvern.



Întrebată de ce programul a fost întocmit doar pentru jumătate de an şi publicat cu întârziere de două săptămâni de la votul de încredere din Parlament, Maia Sandu, vădit deranjată de întrebare, a dat un răspuns evaziv.



"Din momentul în care o să realizăm acest program de guvernare, sper eu, mai devreme decât un an de zile, o să continuăm cu reformele. - De ce a fost publicat abia ieri? - Vorbiţi cu colegi de la Parlament", a spus prim-ministrul, Maia Sandu.



Guvernul Sandu a fost votat în data de 8 iunie. Procedura de învestire a durat doar câteva minute. Maia Sandu a dat citire unui rezumat al celor 20 de pagini al programului de guvernare, care a fost aprobat fără vreo întrebare din partea deputaţilor.



Astfel, Guvernul Sandu garantează că Republica Moldova va rămâne stat suveran, independent, unitar și indivizibil. Nu este clar cum va fi respectată această prevedere, în condiţiile în care partenerul de alianţă, liderul informal al PSRM, Igor Dodon, care este preşedintele ţării, promovează deschis interesele Rusiei şi ideea de federalizare a Republicii Moldova. De asemenea, executivul votat de coaliţia Kozak susţine că îşi propune să continue integrarea europeană a Republicii Moldova, deşi socialiştii, în frunte cu Dodon, tot timpul au promovat aderarea la Uniunea Euroasiatică.



Membrii Guvernului Sandu se jură că vor pune instituțiile statului în slujba oamenilor. Şi această promisiune pare să rămână doar pe hârtie, pentru că din primele zile ale activităţii alianţei Sandu-Dodon, instituţiile statului ajung în slujba neamurilor celor care sunt la guvernare. De exemplu, Gheorghe Balan, cumătrul lui Andrei Năstase, noul ministru al Afacerilor Interne, a fost numit şef al Inspectoratului General de Poliţie. Abia după ce presa şi internauţii au criticat această decizie, Năstase a anunţat că va organiza un concurs public pentru ocuparea acestui post.



Un alt obiectiv declarat al Alianţei Kozak este presupusa eliberare a statului din captivitate și consolidarea independenței instituțiilor, în special în domeniul justiției. Doar că promisiunea vine în contradicţie cu acţiunile şi deciziile luate cu viteza luminii în ultimele două săptămâni de exponenţii PSRM şi "ACUM", care sunt obsedaţi de funcţii şi nu urmăresc decât să instituie controlul politic asupra tuturor instituţiilor statului. Mai mult, deocamdată, nu există un consens în alianţa Sandu-Dodon în ceea ce priveşte numirea unui procuror din afara ţării, aşa cum îşi doreşte Maia Sandu. Asta în timp ce şeful statului, Igor Dodon a spus clar că procurorul general trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova. Potrivit legii, o decizie finală în acest sens trebuie să fie luată de preşedintele ţării.