PROGRAM PENTRU ECONOMIA VERDE. Autorităţile îşi propun să reducă substanțial nivelul de poluare a mediului

Autorităţile îşi propun să reducă substanţial nivelul de poluare a mediului. Guvernul a aprobat Programului de promovare a economiei "verzi", care urmează să fie implementat până în 2020.

În acest sens, vor fi intreprinse mai multe măsuri, cum ar fi reglementarea intrării autovehiculelor în orașe, dar şi stimulente fiscale pentru importul mașinilor cu motor electric și hibrid.



Proiectul prevede reducerea cu până la 30 la sută a numărului de microbuze şi redirecţionate a rutelor urbane de pe arterele centrale străzile adiacente. În schimb, urmează să fie construite parcări şi staţii de încărcare pentru maşini electrice şi amenajate piste pentru biciclişti.



Unii oameni consideră că măsura este necesară, doar că, în momentul de faţă, infrastructura lasă de dorit.



"Pentru maşini electrice nu găseşti locuri pentru alimentare, dar dacă vor să construiască în strategie de lungă durată, ar fi super."



"E de dorit, să fie aer curat, fiindcă lume are diferite probleme cu sănătate."



Iniţial, proiectul prevedea şi interzicerea importului maşinilor cu o vechime mai mare de şapte ani. Acest punct a fost însă exclus, la propunerea Ministerului Finanţelor.



"Ar fi mai judicios să rămânem pe implementarea standardului Euro 5, pentru că există automobile cu vârstă mai mică cu șapte ani care nu corespund standardelor Euro 5 și există automobile cu vârstă mai mare care corespund acestor standarde", a spus ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.



Subiectul este privit cu rezerve şi în societate.



"Cred că este prea devreme, nu-şi pot permite, dar ar putea să-şi permite, am facea un program ca în România "Rabla""



Un alt punct prevede extinderea cu 20 la sută, în următorii trei ani, a suprafețelor destinate agriculturii ecologice.



"Acest domeniu este unul foarte important pentru Republica Moldova, pentru consumul de produse ecologice naturale şi a doua - economisire de energie. Camera de Comerţ şi Industrie împreună cu partenerii europeni pentru a informa şi a susţine companiile autohtone care implimentează astfel de noutăţi în activitatea sa", a spus preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie , Sergiu Harea.



"Planul de acțiuni a programului este axat pe realizarea măsurilor practice de implementare a principiilor economiei verzi în sectoarele prioritare cum sunt energetică, se are în vedere eficiența energetică și utilizarea resurselor regenerabile, agricultura ecologică, transportul durabil", a spus ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici.



Cheltuielile pentru implementarea programului au fost estimate la peste 122 de milioane de lei.