Prognoze ECONOMICE pentru anul 2022: Creşterea preţurilor, producţie agricolă record, exportul serviciilor IT

Creşterea preţurilor, producţia agricolă record, exportul serviciilor IT şi comerţul extern sunt principalele elemente care au marcat economia Moldovei în acest an. Cel puţin asta afirmă experţii."Din păcate este un singur cuvânt care domină anul 2021. Deci este un cuvânt care poate fi scris cu un shrift de 10 ori mai mare decât următorul pe listă, PREȚURILE", susţine expertul Veaceslav Ioniţă.Nici pentru 2022 prognozele economice nu sunt îmbucurătoare. Veaceslav Ioniţă susţine că preţurile vor continua să crească, la fel ca inflația:"Cel mai probabil, inflaţia anuală va fi de 14,5 procente. Nu m-aş mira dacă va fi şi mai mare. Şi dacă se va întâmpla acest lucru, noi vom avea o inflaţie maximă din ultimii 18 ani."Potrivit lui Ioniţă, principala cauză este scumpirea produselor energetice şi a celor alimentare. Însă expertul nu exclude o nouă majorarea a tarifului la gaz:"Noi nu avem rezolvată problema datoriei istorice de pe malul drept, care, chiar în varianta cea mai bună, se apropie la 500 de milioane de dolari, dacă cu tot cu penalităţi, avem peste 700 de milioane de dolari. Sumă, care dacă va intra în tarife, noi din nefericire vom avea tarife ridicate."Veaceslav Ioniţă susţine că, în acest an, produsele alimentare s-au scumpit cu peste 17 procente, cel mai mult în ultimii 18 ani. Totodată, Moldova a exportat mărfuri de circa 3 miliarde de dolari, în timp ce valoarea importurilor a constituit 7 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă un record."Deci noi importăm cu 4 miliarde de dolari mai mult decât exportăm. În acest an, avem recordul absolut, precedentul a fost în 2008", a declarat Ioniţă.Potrivit lui Ioniţă, în 2021 şi industria IT s-a dezvoltat vertiginos:"Avem 325 de milioane export. Întotdeauna îl compar cu exportul de vinuri, ca să vă fie clar. Noi exportăm vinuri de 140 de milioane, iar exportul IT, de două ori şi ceva mai mult decât vinurile".Economia ţării a fost menţinută şi datorită producţiei agricole."Agricultura, în acest an, bate toate recordurile absolute. Volumul producţiei agricole a depăşit în acest an 40 de miliarde de lei", susţine Veaceslav Ioniţă.Asta se datorează şi prin faptului că, pentru prima dată în ultimii 26 de ani, producția obţinută de întreprinderile agricole a depăşit-o pe cea din sectorul individual.