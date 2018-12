PROFITUL din afacerile cu MIEZ DE NUCĂ s-a redus în acest an

Afacerea cu miez de nucă a fost mai puţin profitabilă în acest an.

Din cauza recoltei sărace şi a calităţii proaste, preţurile au coborât cu aproape 40 la sută.

La fabrica din Criuleni, miezul trece prin mai multe etape de sortare până a ajunge pe rafturile supermarketurilor din UE. Spre export sunt redirecţionate doar bucăţile întregi şi de calitate superioară.

Aproape toate nucile procesate acolo cresc într-o livadă care aparţine fabricii. Recolta a fost mai mică cu aproape 20 de procente, iar miezul are o calitate mai proastă, spune proprietarul.



"Avem foarte mult miez de nucă de calitate inferioară, iar astfel de producţie nu este solicitată pe piaţă. În UE se vinde doar miez întreg, de calitate superioară", a afirmat Iurie Hâncu, administratorul fabricii de prelucrare.



În acest an, Statele Unite au primit în acest an interdicţia de a vinde produsul în China şi au monopolizat piaţa europeană. În aceste condiţii, exportatorii autohtoni se plâng că au fost nevoiţi să scadă din preţ.



"Preţul a scăzut cu aproape 40 la sută. Dacă anul trecut miezul de calitate îl vindeam cu 7,5 euro sau cu 7,8 euro, în 2018 ne oferă cu greu 5 euro", a mai declarat funcţionarul.



Şi pe piaţa internă preţul miezului de nuci s-a înjumătăţit faţă de anul trecut. La punctele de colectare din Capitală, un kilogram poate fi cumpărat cu cel mult 70 de lei.



"E mai puţină, şi oleacă îi mai smolită. 60 de lei kilogramul, anul trecut 120 pe acele bucăţi am dat", a spus o locuitare a satului Ustia, Elena Maliţ.



"Deja o dăm cum este. Dacă nu vor să ne plătească mai mult, dăm cu cât o primeşte", a spus o altă femeie.



Cei care profită de scăderea preţului pentru miezul de nucă sunt comercianţii intermediari. La piaţa Centrală, de exemplu, un kilogram ajunge până la 200 de lei. Acest lucru îi nemulţumeşte pe cumpărători.



"La ţară îs 60 de lei, şi 70 de lei miezul. Da aici îs 120-160 de lei. De ce se face treaba asta?", a spus un bărbat.



Comercianţii au şi ei explicaţiile lor:



"Nuca rea, cafenie s-a ieftinit, da nuca albă se ţine în preţ. Noi alegem din ce e bun, alegem cel mai bun şi punem în vânzare".



"Anul trecut 15,3 mii tone au mers la export. Anul acesta încă nu este o cifră. Dar iarăşi, vor fi 15.5 mii tone. Noi preconizăm că va fi aşa".

În acest an, fermierii moldoveni au recoltat în jur de 35 de mii de tone de nuci. Potrivit estimărilor Ministerului Agriculturii, aproape jumătate din această cantitate va fi exportată.



În Moldova sunt aproximativ 30 de companii exportă nuci și miez. Cel mai mare volum de mărfuri ajunge în Franţa, Germania şi Austria.