PROFIT pe timp de coronavirus. API a cerut 18.000 de lei de la Ministerul Sănătăţii pentru a publica informaţii despre prevenirea răspândirii COVID-19

Managerul de vânzări de la Asociaţia Presei Independente a cerut 18 mii de lei de la Ministerul Sănătăţii pentru a publica, în mai multe ziare regionale, informaţii despre prevenirea răspândirii noului coronavirus. Surse din cadrul ministerului ne-au oferit conversaţiile electronice referitoare la acest subiect, dintre agentul de vânzări şi reprezentantul ministerului, care demonstrează că oferta financiară a avut loc. Conducerea API spune că, de fapt, angajatul lor a comis o greşeală şi că Asociaţia nu ar percepe bani pentru publicarea informaţiilor despre acest subiect sensibil.

Oferta financiară din partea Asociaţiei Presei Independente, un ONG care, potrivit paginii web, contribuie la dezvoltarea presei independente din Republica Moldova, a fost transmisă Ministerului Sănătăţii de pe adresa de email dvieru@api.md.

Potrivit site-ului API, este vorba despre Dorian Vieru, manager de vânzări la Asociaţia Presei Independente. Primul mesaj a fost trimis în data de 11 martie, curent. Dorian Vieru i-a informat pe reprezentanţii Ministerului că API poate mediatiza informaţia despre COVID-19, centralizat, adică în mai multe ziare regionale. Managerul de vânzări nu a oferit mai multe detalii şi a solicitat o întrevedere pentru a discuta oferta.

În aceeaşi zi, reprezentantul instituţiei publice vine cu un răspuns în care se menţionează că va aprecia suportul Asociaţiei Presei Independente pentru informarea populaţiei despre virusului de timp nou, dar precizează că acest lucru poate fi făcut fără implicarea unor mijloace financiare din partea lor. Peste aproximativ două ore, reprezentatul API a venit cu un răspuns. Acesta menţionează că amplasarea gratuită nu este posibilă, deoarece ziarele din componenţa ONG-ului sunt private.

În continuare, Dorian Vieru a anunţat Ministerul Sănătăţii despre oferta lor financiară. Astfel, costul unei amplasări săptămânale ale informaţiilor despre prevenirea virusului COVID-19, în format A5, în 19 ziare ale API, ar fi de 18 138 lei.



Am solicitat un comentariu de la conducerea Asociaţiei. Astfel, directorul executiv al API, Petru Macovei, spune că OFICIAL nu a fost făcută nicio ofertă ministerului, în ciuda mesajelor prezentate mai sus. Macovei a evitat să spună franc dacă o astfel de ofertă a fost trimisă de agentul de vânzări. El a precizat că acest lucru poate fi făcut doar cu acordul său sau al preşedintelui Asociaţiei.



"API colaborează cu mai mulţi agenţi de vânzări care iau publicitate pentru ziarele pentru membrii asociaţiei. Ei au interdicţia să lucreze cu instituţiile publice. Chiar şi dacă ar fi existat o asemenea ofertă, admit că cineva dintre managerii de publicitate a încercat să câştige un ban, aşa cum fac managerii de vânzări. Chiar dacă şi ar fi venit cu o asemena propunere către mine, ca şi director al Asociaţiei, cu siguranţă era să fie respinsă", a declarat Petru Macovei.



În context, l-am întrebat pe Petru Macovei dacă managerul de vânzări al API, Dorian Vieru, ştie despre interdicţia de a face oferte financiare către instituţiile publice. Acesta ne-a confirmat că Dorian Vieru cunoştea acest lucru.



"Mi se pare un subiect supt din deget. Nu a existat o asemena ofertă. Ipotetic, dacă ar fi existat nu era să aibă nicio finalitate", a spus Petru Macovei.



De cealaltă parte, preşedintele API, Veaceslav Perunov recunoaşte că oferta a fost trimisă, dar spune că la mijloc este o eroare umană: "Această scrisoare a fost transmisă într-un regim automat, standard, pentru că şi oferta financiară este una standard, nu este actualizată. Acolo sunt prezente şi unele ziare care nu mai ies de sub tipar".



Perunov mai spune că nu vede o problemă ca ziarele regionale să perceapă bani de la minister. Şi asta pentru că publicaţiile media supraveţuiesc cum pot.



"Nu văd nimic ilegal în acestă privință ca, atunci când te adresezi la minister pentru publicarea unei informaţii, ziarele să perceapă pentru asta bani. Sursele de informare în masă, în special cele regionale, se află într-o situaţie dificilă şi să-i critici pentru faptul că cer bani pentru serviciile lor, doar nu sunt voluntari, cred că nu este corect", a subliniat Perunov.



Am solicitat opinia directorului Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, despre care ar trebui să fie interesul primordial al presei în contextul epidemiei cu noul virus, interesul economic sau cel social.



"Interesul economic ar trebui să fie pe ultimul loc în cazul acesta. Interesul public trebuie să prevaleze pentru că tot ce fac jurnaliştii în momentul de faţă e ca şi cum ceea ce fac medicii pe frontul lor şi jurnaliştii pe frontul lor. Prin faptul că jurnaliştii informează populaţia, oferă informaţia ca să cunoască", a menționat Gogu.



Cât despre faptul că managerul de vânzări de la API a cerut bani de la Ministerul Sănătăţii pentru a publica informaţii despre măsurile de prevenire a COVID-19, Nadine Gogu ne-a spus că nu cunoaşte detaliile acestui subiect.



"Este munca managerului care a trimis la diferite instituţii pentru astfel de situaţii. Ceea ce ţine de felul cum o instituţie sau o organizaţie îşi gestionează, trimite oferte, ce primesc, eu chiar aici cunosc mai puţine detalii despre acest caz. Eu consider că în aceste situaţii presa ar trebui să publice materiale de acest gen prin care oamenii sunt îndemnaţi să stea acasă, să respecte anumite reguli de igienă să fie publicate gratis", a declarat Nadine Gogu.



Deşi spune că nu cunoaşte detalii despre treburile interne ale API, Nadine Gogu, este membru al Asociaţiei Presei Independente în calitate de reprezentant legal al Centrului pentru Jurnalism Independent. Totodată, directorul executiv al API, Petru Macovei, este membru al Senatului Centrului Independent de Jurnalism, ONG condus de Nadine Gogu.



Menţionăm că postul nostru de televiziune, în toată această perioadă, a difuzat gratuit informaţii şi spoturi privind măsurile de prevenire a COVID-19 şi condamnă practicile entităţilor media care contravin cu interesul public în perioada pandemiei de noul coronavirus.