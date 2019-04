Professional Boxing Show: Maxim Răilean se va duela cu Alexandre Benidze

La competiţia internaţională de box "Professional Boxing Show" în ring vor intra nu doar pugilişti, ci şi practicanți ai diferitor arte marţiale.

Este vorba de luptătorul de arte marțiale mixte Andrei Barbăroşă, dar şi de kick-boxerii Maxim Bolotov şi Maxim Răilean.



Cel din urmă îl va întâlni pe georgianul Alexandre Benidze în limitele categoriei de greutate de până la 66,6 kilograme. Pentru a fi gata sută la sută, Răileană face câte două antrenamente pe zi şi are un regim alimentar special. De-a lungul carierei, luptătorul originar din orașul Bălţi a susţinut 33 de partide conform regulilor K-1.

"Este un adversar valoros. El are deja la activ peste 40 de confruntări la nivel profesionist. Va fi o luptă dificilă. Bineînţeles că eu voi câştiga. Voi face tot posibilul pentru asta", a menţionat Maxim Răilean.



"Maxim este un sportiv disciplinat. Are toate şansele la victorie, totul este de partea lui. Totodată, noi luam în considerație și experienţa adversarului său. L-am studiat minuţios. MUSCA Până la momentul actual, Maxim a progresat mult la capitolul tehnic şi este gata să-i ofere oponentului câteva surprize", a declarat Ghenadie Anpilogov, antrenor.



Va fi cea de-a doua dispută a sportivului bălțean pe ringul profesionist de box. În luna februarie el l-a făcut knock-out în runda a doua pe ucraineanul Denis Stadnik.



"Am fost foarte concentrat şi atent. S-a văzut asta. Am vrut să demonstrez ceva mai multe virtuți, dar mi-am făcut adversarul KO în runda a doua şi, din păcate, nu am mai avut timp", a precizat Răilean.



Competiţia de mare anvergură "Professional Boxing Show" este programată pentru 13 aprilie şi se va avea loc la Sala Polivalentă din Chişinău.



"Este un pas uriaş pentru boxul moldovenesc. Nu a fost aşa ceva până acum. Asta este o premieră pentru Republica Moldova", a punctat Maxim Răilean.



În cadrul evenimentului sunt programate 12 confruntări.