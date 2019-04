PROFESORUL ANULUI 2019: cei mai buni pedagogi din ţară luptă pentru acest titlu

Sistemul de învăţământ de la noi are nevoie nu doar de mai mulţi educatori, învăţători şi profesori, ci şi de dascăli cu vocaţie, care să apeleze la metode de predare inedite, interactive, astfel încât copiii să poată învăţa cu uşurinţă şi din plăcere.

19 cadre didactice, care luptă pentru titlul de pedagogul anului, au trebuit să-i impresioneze pe copiii de grădiniţă şi elevii din alte instituţii de învăţământ, în care au fost repartizaţi cu o zi înainte de concurs.

Etapa finală a competiţiei republicane se desfăşoară pe parcursul a două zile.



"Ochii mi-au spus poate că uite ar fi bine să muşti din mărul acesta savuros. Nu! Greşit! O să demostrez pe parcursul acestei lecţii."



Anton Dorofeev, care este profesor în Capitală de mai bine de 18 ani, a început lecţia de biologie... mâncând un măr. Profesorul a trebuit să apeleze la metode de predare inedite şi interactive ca să explice pe înţelesul fiecărui elev ce înseamă sistemul digestiv.

"Are 10 metri. Oare unde se amplasează aceşti zece metri. Băieţii au misiunea să repartizeze conform schemei în aşa fel încât aceşti toţi zece metri să fie aranjaţi conform anatomiei organelor. Care e greşeala copii? Se începe totul nu de la esofag, dar de la cavitatea bucală. Foarte corect au delimitat intrarea în stomac a esofagului şi ieşirea"

Anton Dorofeev a accentuat faptul că biologia - ştiinţa despre viaţă este o materie cu termeni greoi, dar folositoare şi care, din păcate, nu este o materie preferată de mulţi elevi.



"An de an avem mai puţini şi mai puţini copii care au optat pentru profilul real", a spus profesorul Anton Dorofeev.

Elevii clasei a XI-a de la Liceul "Spiru Haret" din Chişinău spun că au rămas impresionaţi de metodele de predare.



"Au fost metode interesante de a capta atenţia elevilor şi de a transmite informaţia nu doar prin torie, dar şi prin practică".



"Mi-a plăcut metoda lui de predare, individuală şi unică, mi-a plăcut relaţia care a stabilit-o cu elevii, chiar dacă nu ne cunoştea."



Profesorii au avut de susţinut trei probe la care trebuiau să demonstreze cum trebuie să acţioneze în diferite situaţii.



"M-am străduit să utilizez metodele interactive pentru ca să-i activez şi din start am stabilit un regulament al lecţii ca să fim activi. Aici a fost mai dificil fiindcă nu cunosc stilul de învăţare a fiecărui elev", a spus profesoara de Limba şi Literatura Română Cotiujenii Mari, Şoldăneşti, Mariana Groza.



Şi educatorii de la grădiniţe au luptat pentru titlu. Pentru a le capta atenţia micuţilor, Aurelia Muntean a apelat la o albinuţă roboţel.



"Este o metodă interactivă foarte bună pentru copii şi toate metodele cu care astăzi am venit pentru captarea atenţiei au fost benefice", a spus educatoarea Aurelia Muntean.



Educatorii au spus că participarea la acest concurs este o experienţă unică.



"Am venit cu materiale demonstrative, am avut cartea roşie care le-a trezit cel mai mare interes", a spus educatoarea Diana Tomșa.



Cel mai bun pedagog al anului va fi anunţat şi premiat în data de 5 octombrie, atunci când este marcată Ziua Mondială a Profesorului.