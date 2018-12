Profesor de dansuri, la 70 de ani. A învăţat sute de elevi ce este eleganţa şi cum să prindă ritmul

Pe Andrei Ungurenu îl cunoaşte toată lumea din Ialoveni. Are 45 ani de când predă dansul în oraş şi a fost profesorul a sute de elevi pe care i-a învăţat ce este eleganţa şi cum să prindă ritmul. Nu se lasă de meserie nici la cei 70 de ani.

Andrei Ungureanu s-a născut în satul Dănceni, raionul Ialoveni. A făcut şcoala tehnică de agricultură , dar a îndrăgit atât de mult arta, încât s-a reprofilat şi a hotărât să-şi dedice viaţa dansului. În 1990, a înfiinţat primul ansamblu.

"Mii de copii au trecut. Au fost alţii care au terminat Institutul de Artă şi Arte Plastice, de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, au devenit conducători. Dar ştiţi cum e situaţia, au plecat, unul a plecat în Italia şi lucrează tot acum într-un ansamblu, altul la Olga Ciolacu a dansat în studioul cela. Care e secretul, trebuie de muncit, muncit, muncit, muncit că altfel nu mai ajungi la rezultate bune, dacă nu munceşti", a spus Andrei Ungureanu, profesor de dans.

Copiii spun că le place să facă dans. Unii au fost aduşi de către părinţi, alţii au venit din proprie iniţiativă.

"Fac dansuri de la cinci ani şi îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult stilul popular, deoarece este o tradiţie foarte veche şi frumoasă."

"Este distractiv şi este folositor pentru viaţă."

"De la vârsta de şase ani, de nouă ani se primeşte. Din propria dorinţă, deci am văzut la televizor cum dansau oamenii mari şi am rugat părinţii să mă ducă şi pe mine. Şi deja încet, cu timpul, prin muncă, am ajuns unde sunt."

Acum, profesorul are opt grupe de dans. Mulţi dintre părinţii actualilor elevi au fost şi ei cândva discipolii lui Andrei Ungureanu.

"Am frecventat şi eu şi am văzut că mi-a fost mereu util. Mi-a plăcut şi mie dansul şi am vrut ca şi fetiţa mea să facă dans."

"Singură am făcut şi eu dansuri la domnul Ungureanu, îl cunoaştem de foarte mult timp, este meritul dumnealui că a ajuns la aceşti 70 de ani frumoşi. Îi dorim o viaţă în continuare şi sperăm că fetiţa ajunge şi ea să facă dans în rând cu frăţiorul."