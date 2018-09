Profesoară, ÎNJOSITĂ şi AMENINŢATĂ CU BĂTAIA de un elev după ce a luat o notă rea (VIDEO)

Poliţiştii din Vâlcea au început o anchetă după ce un elev de la un liceu tehnologic cere socoteală unei profesoare pentru o notă primită, vorbindu-i urât, ameninţând-o şi lovind cu pumnul în catedră, scrie Mediafax.ro.

Imaginile cu elevul care îşi ameninţă profesoara au fost postate pe Facebook.

Incidentul a avut loc la Liceul tehnologic Căpitan Nicolae Pleşoianu din Râmnicu Vâlcea. Elevul de clasa a XI-a a fost filmat în timpul orei de un coleg. Pe un ton ridicat, băiatul îi cere explicaţii profesoarei pentru o notă primită în timp ce stă sprijinit de catedră şi loveşte cu pumnul în masă. La final, elevul o ameninţă pe profesoară

"Arătaţi-mi şi mie unde am greşit, sunteţi profesoară şi trebuie să-mi arătaţi unde am greşit. Citeşte din carte şi arată-mi unde am greşit... mai citeşte o dată... vorbesc cum vreau... să te vedem pe stradă când nu mai eşti în şcoală... mă...pe ea", sunt replicile elevului în timp ce profesoara încearcă să-l calmeze: "Nu e bine ce faci... Ţi-am dat câteva indicii...eu zic să te gândeşti mai bine, o să-ţi scad nota la purtare."

Poliţia a început o anchetă după ce poliţiştii au văzut imaginile cu incidentul.

"Ne-am autosesizat, facem cercetări în această cauză. Deja au fost dispuse măsuri şi urmează să fie depusă o plângere", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, Sandra Bălteanu.

Pentru comportamentul său, elevul ar putea fi exmatriculat de conducerea Liceului Tehnologic şi se va alege cu dosar penal pentru ameninţare.

Inspectoratul Şcolar şi conducerea şcolii nu au putut fi contactaţi.