Profesoara care amenința elevii cu bătaia A FOST DATĂ AFARĂ

(UPDATE 16:00) Primăria Capitalei a refuzat cererea de demisie a profesoarei. Aceasta a fost eliberată din funcție pe articol, astfel încât să nu mai poată activa în domeniul învățământului.

Profesoara care a fost înregistrată în timp ce striga, insulta și îi amenința cu bătaia pe copiii din clasa întâi de la Liceul "Socrate" din Capitală, a depus cererea de demisie. Cazul este examinat de Comisia de etică a instituţiei de învăţământ.

Înregistrarea audio scandaloasă a fost distribuită pe reţelele de socializare de tatăl unui copil din clasa respectivă. Acesta a scris că mai mulţi părinţi au hotărât să înregistreze o zi de şcoală prin intermediul unui smartwatch.



Timp de 10 minute, cât durează înregistrarea, ţipetele şi insultele nu mai contenesc. Iar atunci când cineva i-a atras atenţia învățătoarei că un copil plânge, ea a reacţionat isteric.



Tatăl care a publicat înregistrarea spune că, de când copilul său frecventează şcoala, a observat schimbări în comportament. Iată de ce a decis să verifice ce se petrece în clasă.

ÎNREGISTRAREA VIDEO O PUTEŢI VEDEA AICI.

Părinţii copiilor sunt revoltaţi de întreaga situaţie. O femeie povesteşte că fiul său i s-a plâns de mai multe ori că învăţătoarea strigă la elevi. A stat de vorbă cu profesoarea, dar cadrul didactic a asigurat-o că are un comportament corect faţă de copii. Totuşi, înregistrările audio o contrazic.



"Amenința cu răfuială fizică, profesoara strigă extrem de mult. Este o tortură psihologică pentru un om matur, dar pentru un copil distruge absolut totalmente. Problema este că asta se întâmplă zi la zi", a spus femeia.



Iar o mamă susţine că băiatul ei are nevoie de consiliere psihologică, pentru că este speriat: "A început să-şi facă necesităţile fiziologice în pat. Acesta este un semn că copilul are o problemă emoţională. Eu l-am întrebat, dar nu a vrut să-mi spună absolut nimic. Eu, ca mamă, sunt speriată, sunt şocată, sunt indignată."



Astăzi, părinţii s-au întâlnit cu administraţia instituţiei de învăţământ pentru a discuta problema. În cadrul şedinţei s-a decis că profesoara va înlocuită temporar cu alt dascăl. Directorul liceului susţine că niciodată nu a observat ca învățătoarea respectivă să aibă un comportament agresiv. Ion Siriţeanu nu ştie deocamdată ce pedeapsă îi va aplica.



"Este pusă la bătaie imaginea instituţiei. Trebuie să studiem bine Codul Muncii, Codul Civil, sunt reguli. Nu am cerut explicaţii, chiar nu am cerut. Ei îmi ştiu caracterul meu că, atunci când are de suferit un copil sau altul, pe mine mă doare. Eu cred că, în cazul acesta, când colegii mei procedează aşa, este o trădare", a declarat Ion Sireţeanu, directorul Liceului "Socrate".



Părinţii cer pedepsirea drastică a învăţătoarei: "Dumneaei să fie dată afară din instituţie, în general să nu mai profeseze nici într-o altă instituţie de învăţământ, nu este o persoană adecvată. În general, ar trebui un certificat de la medicul psihiatru."



Profesoara implicată în scandal predă pentru al patrulea an la Liceul "Socrate".