PROEUROPEAN CU LIMBAJ OBSCEN: Premierul Pavel Filip condamnă atitudinea lui Năstase faţă de presă

Premierul Pavel Filip condamnă atitudinea liderului PPDA, Andrei Năstase, care şi-a permis să folosească, din nou, un limbaj obscen la adresa jurnaliştilor. Potrivit prim-ministrului, Năstase se declară mare pro-european, însă comportamentul de care dă dovadă este diametral opus.



"El este unul din politicienii care seamănă ură, care seamănă dezbinare, care are un vocabular bădărănesc, dacă vreţi până la urmă, şi acestea nu sunt valorile şi principiile europene. Atunci când vrem să ajungem la nivelul Uniunii Europene, în primul rând, trebuie să devenim noi înşine europeni aşa că nicidecum nu-i face faţă unui politician să folosească asemenea expresii", a declarat Pavel Filip.



Şi analiştii politici susţin că un asemenea comportament este inadmisibil şi periculos pentru societate. Uni formatori de opinie cred că prin comportamentul dezaxat, marioneta fugarilor penali Victor şi Viorel Ţopa urmăreşte să atragă atenţia asupra sa şi să ademenească electoratul de pe eşichierul de stânga.



"Majoritatea politicienilor din opoziţie sunt instabili din punct de vedere emoţional. În mare parte, se întâmplă pentru că ei aleg calea mai uşoară - de a se da în spectacol. Şi am observat că ei nici nu simt că au comportament degradant, pentru că anturajul lor e la fel, cei din jurul lor le spun că au avut un discurs foarte bun. Dar dintr-o parte, asta se percepe drept degradaţie. Când ratingul determină un astfel de comportament, asta devine periculos pentru societate", a spus Ian Lisnevski, sociolog.



"Atunci când nu ai experienţă şi ai un temperament pe care nu eşti capabil să-l stăpâneşti, atunci admiți derapaje de felul acesta. Cu atât mai regretabilă este această situaţie când asemenea derapaje admit politicienii care se autoproclamă adepţii culturii europene", a menționat Anatol Ţăranu, analist politic.



Analistul politic Vitalie Catană este de părere că atât liderul PPDA, Andrei Năstase, cât şi ceilalţi membri ai partidului sau îşi aleg în anturaj doar persoane care le convin, iar cei care nu le împărtășesc viziunile, sunt blamați.



"-E un subiect sensibil pentru mine, aşa cum bunicii şi străbunicii mei au fost deportaţi în Siberia şi eu înţeleg ce înseamnă aceste "liste". Lor nu le ajunge minte şi înţelepciune, nu au forţă psihologică să răspundă la întrebări, să ofere explicaţii. Ei au întocmit liste, adică au pârât. Aceasta este o mentalitate de "pârâtor".

- Da au făcut liste de jurnalişti incomozi.

- Da au făcut şi liste de experţi. Aceasta este o mentalitate de "pârâtor din Sovok" şi ei nu pot să se debaraseze de ea", a declarat Vitalie Catană, analist politic.



Am încercat să luăm legătura cu Andrei Năstase, pentru a-i acorda drept la replică, dar acesta nu a răspuns la telefon.