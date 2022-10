Produsul Intern Brut al Moldovei va scădea. Constatările experţilor de la Institutul de Cercetări Economice

Produsul Intern Brut al Moldovei va scădea în 2022 cu 0,5 la sută. Asta după ce principalele ramuri ale economiei, agricultura şi industria, vor înregistra o descreștere cu şapte, şi respectiv, două procente. Constatările aparţin experţilor de la Institutul de Cercetări Economice.

Aceştia susţin că preţurile mari ale produselor de import dau peste cap activitatea economică, iar exporturile chiar dacă s-au majorat au generat venituri mici. Criza energetică mondială, războiul din Ucraina, inflaţia la nivel mondial au un impact major și asupra ţării noastre. Cea mai afectată ramură este agricultura, susțin experții. Preţurile fertilizanţilor şi al motorinei au crescut simţitor, iar seceta va scădea producția.



"În industrie se anticipează că producţia va scădea în acest an cu 2 procente, iar în agricultură cu şapte procente. Condiţii nefavorabile în prima jumătate a anului. Întreruperea lanţurilor valorice, dar şi creşterea considerabilă a cheltuielilor operaţionale. Ambele sectoare au o rezistenţă mică la şocuri şi au nevoie de suport", a explicat Victoria Fală, expert Institutul Naţional de Cercetări Economice.



În acest an, în Moldova exporturile au crescut mai rapid ca importurile, totuşi balanţa comercială este negativă.



"De fapt ţine de structura a ce exportăm şi importăm, iar acest lucru reprezintă un risc pentru securitatea economică, trebuie să fie monitorizată mai bine din mai multe perspective de către autorităţi", a afirmat Victoria Fală, expert Institutul Naţional de Cercetări Economice.



De asemenea, investiţiile în ţara noastră sunt în scădere din cauza riscurilor politice, economice şi financiare pe care le văd companiile internaţionale. Cercetătorii mai spun că salariul mediu lunar va scădea în acest an cu 13 procente, iar transferurile mijloacelor băneşti de peste hotare cu circa 16 la sută.

Experţii mai spun că Banca Naţională va continua să implementeze politici restricţioniste. În septembrie, inflaţia în Moldova a constituit aproape 34 de procente. BNM prognozează că aceasta va începe să scadă până la 28 la sută în primul trimestru a anului viitor, însă va ajunge mai aproape de ţinta de cinci procente abia în 2024.