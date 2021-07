Produsele locale sunt tot mai solicitate la târgurile eco din Capitală care au devenit deja o tradiție. Victoria Gulpe a venit la iarmaroc cu patru tipuri de granola de casă. Femeia spune că cerealele produse de ea sunt cunoscute pe piaţa locală datorită acestor târguri."Astăzi am venit cu granola, sunt cereale pentru micul dejun gata de consum. Se consumă în mod tradiţional cu lapte sau cu iaurt. Eu am observat în ultimul timp tendinţa de a susţine producătorii locali, eu am observat că şi atunci când am ieşit în magazine că ei ne susţin", a spus Victoria Gulpe.Şi alţi participanţi au venit cu produse diverse, toate fabricate în ţara noastră."Am venit cu crackeri pentru copii cu cocos, cu curmale şi am venit cu crackeri cu gust de caşcaval, nu au caşcaval, dar au gust de caşcaval.""Noi avem oţet fermentat din mere, noi îl amestecăm cu miere, acesta este un tip. Apoi avem oţet cu mere la care putem adăuga şi portocale ca să fie mai dulce şi deja facem şi limonadă în bază de oţet de mere."Vizitatorii târgului au rămas surprinşi de varietatea de produse, însă au spus că preţurile sunt exagerate."Ai posibilitatea să cumperi dintr-un loc multe produse pentru o masă sănătoasă în familie.""Bineînţeles că este bine, sănătos, dar şi preţurile nu sunt competitive, mă uit că totul este scump.""E bine, lăudabil, trebuie încurajat, doar că trebuie să fim asiguraţi că ele nu sunt doar frumos ambalate."La târg au participat aproximativ 35 de producători."Noi am lansat această piaţa exact cu acest scop, de a oferi un loc de vânzări pentru producătorul mic care practic nu există în statistica moldovenească, care nu are unde să comercializeze, pentru care pieţele sau magazinele mari nu sunt accesibile", a spus preşedintele organizaţiei EcoLocal, Tamara Şchiopu.Vizitatorii iarmarocului au avut posibilitatea să asculte şi muzică live în aer liber.