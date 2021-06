Produse alimentare ecologice de la producători locali. Tărgul Gustului în Parcul Alunelul

Ilie Zlatov a moştenit secretele apiculturii de la bunelul său, iar de mai bine de 12 ani participă la târgurile organizate în țară.

"Anul ăsta avem miere de salcâm, deja miere de rapiţă, avem cocktail apicol, polen proaspăt, propolis, căpăceală. Deja avem câteva feluri de miere de anul trecut, cum este poliflora sau mierea de polifină.", a comunicat apicultorul.

Producătorii afirmă că iarmarocul la oferă posibilitatea să interacționeze direct cu cei care le consumă produsele.



"Târgurile sunt locurile unde noi am reuşit să contactăm direct cu consumatorul, este locul unde am făcut primii noştri clienţi şi am realizat primele vânzări. Fulgi de cereale pentru micul dejun, fără gluten, cu zahăr în normă, dedicate copiilor, cu un asortiment foarte bogat.", a menţionat Angela Sobol, producător de cereale.

"Avem toate tipurile de caşcaval, avem mai multe feluri, avem şi seturi şi caş, chiar care pe parcurs devine caşcaval. Produse la noi în ţară, este lapte de văcuţă, produsul este natural, nu îl degresăm, nu nimic.", a adus la cunoştinţă Irina Samocrainîi, producător de caşcaval.

Vizitatorii spun că profită de astfel de târguri pentru a-și cumpăra de toate.

"Am luat miere că este foarte gustoasă de salcâm şi chiar pentru sănătate este bună. Dar avem un fecior şi un nepot peste hotarele ţării şi îi gătim o geantă să îi trimitem lui."



"Este foarte frumos ca atare, sunt lucruri foarte interesante, dar sincer încă nu am reuşit."

"Chiar duceam lipsă, eu trăiesc aproape de Moldexpo şi îmi era convenabil, orice expoziţie se organiza acolo. Acum, din păcate, venim după expoziţie, unde se petrece, în parc sau unde se petrece."

Potrivit organizatorilor, evenimentul a adunat peste 50 de producători locali.

Iarmarocul poate fi vizitat în perioada 25-27 iunie.