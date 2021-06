Producţia de miere de salcâm, compromisă din cauza frigului şi a ploilor

Andrei Zagoreanu spune că pe lângă contextul meteorologic defavorabil, ar fi apărut şi alte probleme."Este şi o boală parazitară, nozemoza albinelor, vinovată în slăbirea şi pieirea unui număr foarte mare de familii de albini. Chiar mulţi apicultori s-au plâns încă din toamnă că familiile de albine se depopulează, devin foarte slabe", a menționat Andrei Zagoreanu, expert în apicultură.Petru Ursu face apicultură de când se ştie, dar nu-și mai amintește o perioadă atât de nefastă ca în prezent."Perioadă ca anul trecut şi ca anul acesta primăvara nu ţin minte. La pădure salcâmul încă nu a înflorit, dar floarea cade nedesfăcută. E foarte mare problemă, dacă se mai prelungeşte aşa câţiva ani, apicultura cade la pământ", a spus Petru Ursu, apicultor.Temperaturile scăzute au afectat nu doar albinele, ci și salcâmii."Acum ce am avut temperaturi de 10 - 12 grade, la temperatura asta salcâmul nu secretă nectar, albinele nu pot zbura aşa intens după nectar şi plus a spălat, ploaia într-adevăr a ţinut trei zile la rând şi nu e chiar bine pentru culesul de la salcâm", a precizat Andrei Zagoreanu.Preşedintele Asociaţiei Apicultorilor din Moldova susține că din august anul trecut s-a adresat la Ministerul Agriculturii după ajutor, însă nu a primit niciun răspuns."Am cerut un suport din partea statului ca să putem ierna bine, ca să putem scoate albinele din iarnă. Ni s-a promis că dacă se vor găsi finanţări vom fi ajutaţi, dar până la moment se vede că finanţare nu s-a găsit. Un alt impediment, noi nu am fost incluşi în legea de subvenţionare directă care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020. Familiile de albine nu sunt introduse în registrul de evidenţă de stat a familiilor de albine sau registrul animalelor", a declarat Ion Maxim, preşedintele Asociaţiei Apicultorilor din Moldova.De cealaltă parte, reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului spun că Guvernul a decis să ofere subvenții doar producătorilor de cereale.